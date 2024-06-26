Леониду Каневскому понравились мемы с его участием

Известный советский и российский ведущий и актер Леонид Каневский рассказал, что ему нравятся мемы со своим участием. Актер подчеркнул, что кадры из передачи «Следствие вели…», которые расходятся по интернету, всегда сопровождаются уважительными или ироничными фразами. Об этом он рассказал в интервью журналистке Лауре Джугелии.
«Мне дочка моя об этом рассказала. Говорит: „Ты знаешь, что ты — мем?“ И показала все эти шутки с моими изображениями и фразами. Приятно, что среди этих мемов ни одного бестактного изображения, ни одного бестактного слова, уважительные и ироничные фразы. И вот это, конечно, мне приятно. Люди отнесутся уважительно — это самое главное», — заявил он в интервью, опубликованном на канале FAMETIME TV.
Джугелия рассказала Каневскому, что в социальной сети «ВКонтакте» есть группа с 70 тысячами подписчиков, где публикуют мемы с актером каждый день, продолжая делать это на протяжении нескольких лет. Он признался, что ему приятно такое внимание.
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