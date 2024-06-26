Гастроэнтеролог назвала любимый россиянами продукт, от которого быстрее стареют

Врач Евстигнеева: шашлык провоцирует преждевременное старение

26 июня 2024 в 06:05 Размер текста - 17 +

Вредные вещества находятся в корочке мяса и дыме от углей Фото: Размик Закарян © URA.RU Содержащиеся в подгоревшем мясе шашлыка и дыме от горения углей вредные вещества провоцируют старение организма. Об этом рассказала гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева. «У шашлыка образуется так называемая корочка. Она содержит так называемые H-белки. И они в процессе накопления очень влияют на старение и развитие воспаления, вялотекущего в организме», — цитирует «Пятый канал» гастроэнтеролога Гузель Евстигнееву. Также в статье говорится о том, что канцерогены могут оседать в легких и на слизистых оболочках пищеварительного тракта, что потенциально приводит к серьезным последствиям для здоровья. Таким образом регулярное употребление шашлыков способствует ускоренному старению организма. Ранее диетолог предупредила, кому не стоит есть шашлык. В частности, пациентам с патологиями пищеварительной и мочевыделительной систем в стадии обострения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Содержащиеся в подгоревшем мясе шашлыка и дыме от горения углей вредные вещества провоцируют старение организма. Об этом рассказала гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева. «У шашлыка образуется так называемая корочка. Она содержит так называемые H-белки. И они в процессе накопления очень влияют на старение и развитие воспаления, вялотекущего в организме», — цитирует «Пятый канал» гастроэнтеролога Гузель Евстигнееву. Также в статье говорится о том, что канцерогены могут оседать в легких и на слизистых оболочках пищеварительного тракта, что потенциально приводит к серьезным последствиям для здоровья. Таким образом регулярное употребление шашлыков способствует ускоренному старению организма. Ранее диетолог предупредила, кому не стоит есть шашлык. В частности, пациентам с патологиями пищеварительной и мочевыделительной систем в стадии обострения.