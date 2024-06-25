Пермский диетолог опровергла мифы о том, как поднять гемоглобин

Пермский диетолог Ростова: вылечить анемию можно не только мясом, но и рыбой

26 июня 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Вылечить анемию можно не только красным мясом, но и рыбой Фото: Марина Молдавская © URA.RU Красное мясо — не единственный способ поднять гемоглобин в крови. Достаточное количество железа содержится в морепродуктах и водорослях, рассказала URA.RU врач-терапевт, диетолог, нутрициолог пермского научного-медицинского центра «Родник» Лариса Ростова. «Для того, чтобы вылечить железодефицитную анемию, нам нужны животные и растительные белки. Многим уже известно, что гемоглобин можно поддержать при употреблении говядины, баранины, свинины, то есть красных сортов мяса. Однако также достаточное количество железа содержит индюшатина, яйца и морепродукты», — рассказала Лариса Ростова корреспонденту агентства. Она добавила, что в морской рыбе железа больше, чем в речной. Особенно креветки и мидии славятся достаточным количеством витамина. Из растительных белков рекомендуют употреблять шпинат, гранат и водоросли — спирулину с хлореллой. «Спирулина и хлорелла содержат железа в 34 раза больше, чем в шпинате», — рассказала диетолог. Собеседница агентства отметила, что не стоит забывать про гранат. В нем содержится всего один миллиграмм железа на 100 грамм продукта, но оно усваивается организмом на 100%. Также можно пить гранатовый сок прямого отжима. «Не стоит забывать, что сок — это кислотный продукт, поэтому его лучше пить через трубочку. Иначе есть риск испортить эмаль зубов», — добавила Лариса Ростова. Она уточнила, что также в рацион следует включить гречу, овсянку, свеклу и морковь. А для усвоения железа мясо или морепродукты лучше употреблять с овощами и зеленью. «Чтобы железо из продуктов усваивалось в организме, нужно употреблять витамины группы B и аскорбиновую кислоту. Витамины группы B содержатся в мясе и морепродуктах, а аскорбиновая кислота есть в овощах и зелени», — рассказала врач. Диетолог сообщила, что дефицит гемоглобина может привести к разным ухудшениям здоровья и пагубно сказаться на работе всего организма, поэтому важно следить за его уровнем в крови. При этом быстро поднять гемоглобин не получится. Результат можно увидеть только через три-четыре недели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Красное мясо — не единственный способ поднять гемоглобин в крови. Достаточное количество железа содержится в морепродуктах и водорослях, рассказала URA.RU врач-терапевт, диетолог, нутрициолог пермского научного-медицинского центра «Родник» Лариса Ростова. «Для того, чтобы вылечить железодефицитную анемию, нам нужны животные и растительные белки. Многим уже известно, что гемоглобин можно поддержать при употреблении говядины, баранины, свинины, то есть красных сортов мяса. Однако также достаточное количество железа содержит индюшатина, яйца и морепродукты», — рассказала Лариса Ростова корреспонденту агентства. Она добавила, что в морской рыбе железа больше, чем в речной. Особенно креветки и мидии славятся достаточным количеством витамина. Из растительных белков рекомендуют употреблять шпинат, гранат и водоросли — спирулину с хлореллой. «Спирулина и хлорелла содержат железа в 34 раза больше, чем в шпинате», — рассказала диетолог. Собеседница агентства отметила, что не стоит забывать про гранат. В нем содержится всего один миллиграмм железа на 100 грамм продукта, но оно усваивается организмом на 100%. Также можно пить гранатовый сок прямого отжима. «Не стоит забывать, что сок — это кислотный продукт, поэтому его лучше пить через трубочку. Иначе есть риск испортить эмаль зубов», — добавила Лариса Ростова. Она уточнила, что также в рацион следует включить гречу, овсянку, свеклу и морковь. А для усвоения железа мясо или морепродукты лучше употреблять с овощами и зеленью. «Чтобы железо из продуктов усваивалось в организме, нужно употреблять витамины группы B и аскорбиновую кислоту. Витамины группы B содержатся в мясе и морепродуктах, а аскорбиновая кислота есть в овощах и зелени», — рассказала врач. Диетолог сообщила, что дефицит гемоглобина может привести к разным ухудшениям здоровья и пагубно сказаться на работе всего организма, поэтому важно следить за его уровнем в крови. При этом быстро поднять гемоглобин не получится. Результат можно увидеть только через три-четыре недели.