Глава Соликамска рассказал про вспышку метана на пермской шахте

Сотрудники «Уралкалия», которые пострадали при вспышке метана, находятся в больнице Соликамска (Пермский край). Об этом сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Александр Русанов в своем telegram-канале.
«26 июня 2024 года в 03 часа 27 минут в руднике СКРУ-3 ПАО „Уралкалий“ произошла вспышка газа. К сожалению, пострадали два человека, персонал выведен на поверхность. Пострадавшие госпитализированы в горбольницу Соликамска», — сказано в сообщении.
Он добавил, что предприятие работает в обычном режиме. Причины происшествия выясняются.
Ранее URA.RU рассказало, что на шахте «Уралкалия» произошла вспышка метана. Инцидент случился на глубине 400 метров.
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