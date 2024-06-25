25 июня 2024

Глава Соликамска рассказал про вспышку метана на пермской шахте

Глава Соликамска Русанов: сотрудники «Уралкалия» госпитализированы
© Служба новостей «URA.RU»
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Около 200 человек эвакуированы
Около 200 человек эвакуированы Фото:

Сотрудники «Уралкалия», которые пострадали при вспышке метана, находятся в больнице Соликамска (Пермский край). Об этом сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Александр Русанов в своем telegram-канале.

«26 июня 2024 года в 03 часа 27 минут в руднике СКРУ-3 ПАО „Уралкалий“ произошла вспышка газа. К сожалению, пострадали два человека, персонал выведен на поверхность. Пострадавшие госпитализированы в горбольницу Соликамска», — сказано в сообщении.

Он добавил, что предприятие работает в обычном режиме. Причины происшествия выясняются.

Ранее URA.RU рассказало, что на шахте «Уралкалия» произошла вспышка метана. Инцидент случился на глубине 400 метров.

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Сотрудники «Уралкалия», которые пострадали при вспышке метана, находятся в больнице Соликамска (Пермский край). Об этом сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Александр Русанов в своем telegram-канале. «26 июня 2024 года в 03 часа 27 минут в руднике СКРУ-3 ПАО „Уралкалий“ произошла вспышка газа. К сожалению, пострадали два человека, персонал выведен на поверхность. Пострадавшие госпитализированы в горбольницу Соликамска», — сказано в сообщении. Он добавил, что предприятие работает в обычном режиме. Причины происшествия выясняются. Ранее URA.RU рассказало, что на шахте «Уралкалия» произошла вспышка метана. Инцидент случился на глубине 400 метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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