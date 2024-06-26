Мэр Миасса Ковальчук возглавит правительство ЛНР

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Егор Ковальчук получил повышение
Егор Ковальчук получил повышение Фото:

Мэр Миасса (Челябинская область) Егор Ковальчук возглавит правительство Луганской народной республики. Об этом сообщил 26 июня глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Представил кандидатуру на должность председателя правительства Луганской Народной Республики — Егора Викторовича Ковальчука. Он успел зарекомендовать себя как опытный управленец и сильный хозяйственник. До утверждения нового председателя правительства ЛНР исполнять его обязанности будет первый заместитель — Юрий Николаевич Говтвин», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Сергей Козлов, занимавший эту должность, продолжит работать над развитием региона в новом качестве.

Егор Ковальчук стал мэром Миасса 17 мая 2023 года. До этого он был вице-губернатором Челябинской области и курировал промышленность в регионе. Ранее он руководил департаментом ЖКХ и строительства ХМАО.

Ковальчук не единственный челябинец, получивший высокую должность в новом регионе. Ранее председателем правительства Запорожья была назначена Ирина Гехт, которая до этого занимала пост первого вице-губернатора Челябинской области.

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Мэр Миасса (Челябинская область) Егор Ковальчук возглавит правительство Луганской народной республики. Об этом сообщил 26 июня глава ЛНР Леонид Пасечник. «Представил кандидатуру на должность председателя правительства Луганской Народной Республики — Егора Викторовича Ковальчука. Он успел зарекомендовать себя как опытный управленец и сильный хозяйственник. До утверждения нового председателя правительства ЛНР исполнять его обязанности будет первый заместитель — Юрий Николаевич Говтвин», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Сергей Козлов, занимавший эту должность, продолжит работать над развитием региона в новом качестве. Егор Ковальчук стал мэром Миасса 17 мая 2023 года. До этого он был вице-губернатором Челябинской области и курировал промышленность в регионе. Ранее он руководил департаментом ЖКХ и строительства ХМАО. Ковальчук не единственный челябинец, получивший высокую должность в новом регионе. Ранее председателем правительства Запорожья была назначена Ирина Гехт, которая до этого занимала пост первого вице-губернатора Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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