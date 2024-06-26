Мэр Миасса Ковальчук возглавит правительство ЛНР

Мэр Миасса (Челябинская область) Егор Ковальчук возглавит правительство Луганской народной республики. Об этом сообщил 26 июня глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Представил кандидатуру на должность председателя правительства Луганской Народной Республики — Егора Викторовича Ковальчука. Он успел зарекомендовать себя как опытный управленец и сильный хозяйственник. До утверждения нового председателя правительства ЛНР исполнять его обязанности будет первый заместитель — Юрий Николаевич Говтвин», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Сергей Козлов, занимавший эту должность, продолжит работать над развитием региона в новом качестве.
Егор Ковальчук стал мэром Миасса 17 мая 2023 года. До этого он был вице-губернатором Челябинской области и курировал промышленность в регионе. Ранее он руководил департаментом ЖКХ и строительства ХМАО.
Ковальчук не единственный челябинец, получивший высокую должность в новом регионе. Ранее председателем правительства Запорожья была назначена Ирина Гехт, которая до этого занимала пост первого вице-губернатора Челябинской области.
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