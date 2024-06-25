25 июня 2024

Соликамская прокуратура начала проверку ЧП на «Уралкалии»

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП произошло на глубине 400 метров
ЧП произошло на глубине 400 метров Фото:

Прокуратура Соликамского городского округа начала проверку происшествия, которое произошло на «Уралкалии» 26 июня. По данным ведомства, случилась вспышка газа.

«Соликамская городская прокуратура организовала проверку в связи с происшествием на промышленном предприятии. По предварительным данным, сегодня, в 3.27 в шахте СКРУ-3, принадлежащей ПАО „Уралкалий“, произошла вспышка газа. Пострадало несколько человек, которые получили ожоги, им оказывается медицинская помощь, они госпитализированы», — сказано в сообщении.

Уточняется, что из шахты эвакуировали 182 работника. Прокуратура планирует проверить, как на предприятии соблюдают технику безопасности и условия труда.

Ранее URA.RU рассказало, что на шахте «Уралкалия» произошла вспышка газа. Пострадали два человека. 

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Прокуратура Соликамского городского округа начала проверку происшествия, которое произошло на «Уралкалии» 26 июня. По данным ведомства, случилась вспышка газа. «Соликамская городская прокуратура организовала проверку в связи с происшествием на промышленном предприятии. По предварительным данным, сегодня, в 3.27 в шахте СКРУ-3, принадлежащей ПАО „Уралкалий“, произошла вспышка газа. Пострадало несколько человек, которые получили ожоги, им оказывается медицинская помощь, они госпитализированы», — сказано в сообщении. Уточняется, что из шахты эвакуировали 182 работника. Прокуратура планирует проверить, как на предприятии соблюдают технику безопасности и условия труда. Ранее URA.RU рассказало, что на шахте «Уралкалия» произошла вспышка газа. Пострадали два человека. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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