Соликамская прокуратура начала проверку ЧП на «Уралкалии»

Прокуратура Соликамского городского округа начала проверку происшествия, которое произошло на «Уралкалии» 26 июня. По данным ведомства, случилась вспышка газа.
«Соликамская городская прокуратура организовала проверку в связи с происшествием на промышленном предприятии. По предварительным данным, сегодня, в 3.27 в шахте СКРУ-3, принадлежащей ПАО „Уралкалий“, произошла вспышка газа. Пострадало несколько человек, которые получили ожоги, им оказывается медицинская помощь, они госпитализированы», — сказано в сообщении.
Уточняется, что из шахты эвакуировали 182 работника. Прокуратура планирует проверить, как на предприятии соблюдают технику безопасности и условия труда.
Ранее URA.RU рассказало, что на шахте «Уралкалия» произошла вспышка газа. Пострадали два человека.
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