25 июня 2024

Суд ХМАО вынес приговор чиновнице, получавшей взятки за покровительство бизнесменов

Суд приговорил замглавы Роспотребнадзора Нягани Мишкину к лишению свободы
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил чиновницу к четырем годам тюрьмы за взятки
Суд приговорил чиновницу к четырем годам тюрьмы за взятки Фото:

Бывший заместитель начальника Роспотребнадзора Нягани и Октябрьского района (ХМАО) Инна Мишкина осуждена за получение взяток от предпринимателей сферы общественного питания. Няганский суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы и выплате штрафа. Такую информацию опубликовали в telegram-канале «Суды Югры».

«Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года со штрафом в размере 1 000 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года», — сообщается в публикации. Отбывать наказание бывшая чиновница будет в исправительной колонии общего режима.

Мишкину судили за то, что она получала деньги от предпринимателей подконтрольных территорий и им покровительствовала. Все бизнесмены работали в сфере общественного питания.

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Бывший заместитель начальника Роспотребнадзора Нягани и Октябрьского района (ХМАО) Инна Мишкина осуждена за получение взяток от предпринимателей сферы общественного питания. Няганский суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы и выплате штрафа. Такую информацию опубликовали в telegram-канале «Суды Югры». «Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года со штрафом в размере 1 000 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года», — сообщается в публикации. Отбывать наказание бывшая чиновница будет в исправительной колонии общего режима. Мишкину судили за то, что она получала деньги от предпринимателей подконтрольных территорий и им покровительствовала. Все бизнесмены работали в сфере общественного питания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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