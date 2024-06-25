Бывший заместитель начальника Роспотребнадзора Нягани и Октябрьского района (ХМАО) Инна Мишкина осуждена за получение взяток от предпринимателей сферы общественного питания. Няганский суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы и выплате штрафа. Такую информацию опубликовали в telegram-канале «Суды Югры».
«Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года со штрафом в размере 1 000 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года», — сообщается в публикации. Отбывать наказание бывшая чиновница будет в исправительной колонии общего режима.
Мишкину судили за то, что она получала деньги от предпринимателей подконтрольных территорий и им покровительствовала. Все бизнесмены работали в сфере общественного питания.
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