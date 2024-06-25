Антимонопольная служба подозревает незаконные махинации в одной из школ ХМАО

В УФАС по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудили дело по признакам сговора средней школы №44 Нижневартовска и «Комбината школьного питания-1». Стороны обвиняются в нарушении антимонопольного закона при организации питания учащихся. Об этом сообщили на сайте УФАС Югры.
«Управлением установлено, что между МБОУ „Средняя школа № 44“ и ООО „Комбинат школьного питания-1“ в период с августа по ноябрь 2023 года неконкурентным способом заключено 39 муниципальных контрактов на общую сумму более 23 миллиона рублей», — указано в публикации окружной антимонопольной службы. Рассмотрение дела назначено на 8 августа.
По данным УФАС, контракты, заключенные без конкурентных процедур, могут создать преимущества для одного поставщика и ущемить права других предпринимателей. В случае подтверждения нарушений школе и КШП грозит административная ответственность.
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