На свердловском заводе сплавов от удара током скончался рабочий

На Серовском ферросплавном заводе (Свердловская область) во время ночной смены на 26 июня от удара током скончался 33-летний электромонтер. Прокуратура организовала проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.
«Электромонтер 26 июня около 04:45, находясь на рабочем месте, в ходе ночной смены осуществлял работы по замене электродвигателя в цехе по производству ферросплавов „Серовский ферросплавный завод“. Мужчина получил удар электрическим током, в результате чего скончался», — пояснили в прокуратуре.
Сотрудники местного отдела ведомства проверят работу завода, а также установят лицо, ответственное за технику безопасности. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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