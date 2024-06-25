25 июня 2024

На свердловском заводе сплавов от удара током скончался рабочий

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АО «Cинарский Трубный Завод». Свердловская область, Каменск-Уральский , ток, металлургия, стой напряжение, электричество, производство труб, опасность, цех, предупредительная надпись
Рабочего ударило током во время замены электродвигателя Фото:

На Серовском ферросплавном заводе (Свердловская область) во время ночной смены на 26 июня от удара током скончался 33-летний электромонтер. Прокуратура организовала проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

«Электромонтер 26 июня около 04:45, находясь на рабочем месте, в ходе ночной смены осуществлял работы по замене электродвигателя в цехе по производству ферросплавов „Серовский ферросплавный завод“. Мужчина получил удар электрическим током, в результате чего скончался», — пояснили в прокуратуре.

Сотрудники местного отдела ведомства проверят работу завода, а также установят лицо, ответственное за технику безопасности. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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На Серовском ферросплавном заводе (Свердловская область) во время ночной смены на 26 июня от удара током скончался 33-летний электромонтер. Прокуратура организовала проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Электромонтер 26 июня около 04:45, находясь на рабочем месте, в ходе ночной смены осуществлял работы по замене электродвигателя в цехе по производству ферросплавов „Серовский ферросплавный завод“. Мужчина получил удар электрическим током, в результате чего скончался», — пояснили в прокуратуре. Сотрудники местного отдела ведомства проверят работу завода, а также установят лицо, ответственное за технику безопасности. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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