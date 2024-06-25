Происшествия На свердловском заводе сплавов от удара током скончался рабочий 26 июня 2024 в 13:17 Размер текста - 17 + Рабочего ударило током во время замены электродвигателя Фото: Илья Московец © URA.RU На Серовском ферросплавном заводе (Свердловская область) во время ночной смены на 26 июня от удара током скончался 33-летний электромонтер. Прокуратура организовала проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Электромонтер 26 июня около 04:45, находясь на рабочем месте, в ходе ночной смены осуществлял работы по замене электродвигателя в цехе по производству ферросплавов „Серовский ферросплавный завод“. Мужчина получил удар электрическим током, в результате чего скончался», — пояснили в прокуратуре. Сотрудники местного отдела ведомства проверят работу завода, а также установят лицо, ответственное за технику безопасности. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На Серовском ферросплавном заводе (Свердловская область) во время ночной смены на 26 июня от удара током скончался 33-летний электромонтер. Прокуратура организовала проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «Электромонтер 26 июня около 04:45, находясь на рабочем месте, в ходе ночной смены осуществлял работы по замене электродвигателя в цехе по производству ферросплавов „Серовский ферросплавный завод“. Мужчина получил удар электрическим током, в результате чего скончался», — пояснили в прокуратуре. Сотрудники местного отдела ведомства проверят работу завода, а также установят лицо, ответственное за технику безопасности. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям