У школьника из ХМАО развился отек мозга после укуса клеща

26 июня 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Из-за укуса энцефалитного клеща у юного спортсмена развился отек головного мозга Фото: Александр Мамаев © URA.RU Юного футболиста Салимхана из Пыть-Яха (ХМАО) доставили в Нижневартовскую окружную детскую больницу в тяжелом состоянии после укуса энцефалитного клеща. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил отец мальчика Далгат. «Сын гулял во дворе второго микрорайона города, где его укусил клещ, но он нам не сказал. Узнали мы об этом только через две недели, так как никаких проявлений не было. Спустя две недели ему стало очень плохо — температура 39-40, галлюцинации. Мы вызвали скорую, где ему оказали первую помощь, после этого нас направили в Нефтеюганск», — рассказал журналисту отец школьника. Оттуда мальчика на вертолете транспортировали в Нижневартовск в тяжелом состоянии. У маленького пациента развилось поражение мозга и дыхательных путей. Врачи ежедневно борются за жизнь Салимхана, но никаких прогнозов не дают. Семья мальчика на протяжении всего этого времени пребывает в Нижневартовске, однако средства на съем жилья и последующую реабилитацию сына у родных катастрофически не хватает. В будущем ребенку понадобятся дорогостоящие медикаменты и длительный период восстановления. Узнать подробности о помощи ребенку можно в соцсетях Пыть-Яхского клуба по мини-футболу Союз-Югра. В публикациях клуба указаны личные данные отца Салимхана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юного футболиста Салимхана из Пыть-Яха (ХМАО) доставили в Нижневартовскую окружную детскую больницу в тяжелом состоянии после укуса энцефалитного клеща. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил отец мальчика Далгат. «Сын гулял во дворе второго микрорайона города, где его укусил клещ, но он нам не сказал. Узнали мы об этом только через две недели, так как никаких проявлений не было. Спустя две недели ему стало очень плохо — температура 39-40, галлюцинации. Мы вызвали скорую, где ему оказали первую помощь, после этого нас направили в Нефтеюганск», — рассказал журналисту отец школьника. Оттуда мальчика на вертолете транспортировали в Нижневартовск в тяжелом состоянии. У маленького пациента развилось поражение мозга и дыхательных путей. Врачи ежедневно борются за жизнь Салимхана, но никаких прогнозов не дают. Семья мальчика на протяжении всего этого времени пребывает в Нижневартовске, однако средства на съем жилья и последующую реабилитацию сына у родных катастрофически не хватает. В будущем ребенку понадобятся дорогостоящие медикаменты и длительный период восстановления. Узнать подробности о помощи ребенку можно в соцсетях Пыть-Яхского клуба по мини-футболу Союз-Югра. В публикациях клуба указаны личные данные отца Салимхана.