Жителей Копейска за услугами МФЦ отправили в Челябинск из-за затопленного здания

Жителям Копейска как минимум месяц придется ездить в Челябинск за услугами МФЦ из-за затопления здания, в котором располагался центр. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе мэрии.
«Временно с 25 июня приостановлена работа территориального отдела МФЦ в Копейском городском округе по адресу улица Борьбы, 34. В связи с аварийным состоянием кровли по всей площади занимаемого помещения возникла угроза безопасного пребывания заявителей и специалистов на территории офиса. В целях соблюдения правил пожарной безопасности здание обесточено», — сообщили в пресс-службе.
Ранее мэрия сообщала о приостановке работы офиса МФЦ только на один день, 25 июня. На время закрытия офиса прием жителей города Копейска организован в Челябинске по улице Новороссийской, 118-В. Получить уже готовые документы жители Копейска могут в своем городе, в управлении соцзащиты по улице Ленина. В мэрии добавили, что с собственником помещения, в котором после ливня протекла крыша и стало невозможно работать, достигнута договоренность о ремонте текущей кровли. Срок устранения дефектов в здании 2022 года постройки — один месяц.
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