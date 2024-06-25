В Копейске ливень парализовал работу городского МФЦ

В Копейске (Челябинская область) из-за протекающей крыши в МФЦ 25 июня остановлена работа по приему документов от граждан. Об этом URA.RU сообщил читатель.
«Работа по приему документов в МФЦ приостановлена. Нас затопило. Точную дату, когда мы сможем приступить к работе, сказать не можем», — заявили специалисты МФЦ читателю URA.RU.
По словам читателя, вся компьютерная техника и рабочие места сотрудников накрыты полиэтиленовой пленкой. Специалисты МФЦ пожаловались, что оборудование и провода у них замыкают, поэтому работать не могут.
Посетителей на входе встречают консультанты МФЦ. На табличке, размещенной на двери, написано что в здании что ведутся кровельные работы.
Между тем, здание МФЦ практически новое. Сюда многофункциональный центр переехал в конце 2022 года. Агентство уже сообщало о текущей крыши в здании в мае этого года.
В мэрии Копейска подтвердили, что городской МФЦ работает только на выдачу готовых документов. В мэрии связали это обстоятельство с техническими причинами.
Сильные осадки шли в Челябинске и Копейске 23 и 24 июня. Осадки парализовали работу транспорта и оставили большое количество домов без электричества.
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