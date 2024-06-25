В Копейске ливень парализовал работу городского МФЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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В Копейске промокли "мои документы"
В Копейске промокли "мои документы" Фото:

В Копейске (Челябинская область) из-за протекающей крыши в МФЦ 25 июня остановлена работа по приему документов от граждан. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Работа по приему документов в МФЦ приостановлена. Нас затопило. Точную дату, когда мы сможем приступить к работе, сказать не можем», — заявили специалисты МФЦ читателю URA.RU.

По словам читателя, вся компьютерная техника и рабочие места сотрудников накрыты полиэтиленовой пленкой. Специалисты МФЦ пожаловались, что оборудование и провода у них замыкают, поэтому работать не могут.

Посетителей на входе встречают консультанты МФЦ. На табличке, размещенной на двери, написано что в здании что ведутся кровельные работы.

Между тем, здание МФЦ практически новое. Сюда многофункциональный центр переехал в конце 2022 года. Агентство уже сообщало о текущей крыши в здании в мае этого года.

В мэрии Копейска подтвердили, что городской МФЦ работает только на выдачу готовых документов. В мэрии связали это обстоятельство с техническими причинами.

Сильные осадки шли в Челябинске и Копейске 23 и 24 июня. Осадки парализовали работу транспорта и оставили большое количество домов без электричества.

Объявление оповещает, что ведутся кровельные работы
Объявление оповещает, что ведутся кровельные работы
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Зданию всего полтора года
Зданию всего полтора года
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В Копейске (Челябинская область) из-за протекающей крыши в МФЦ 25 июня остановлена работа по приему документов от граждан. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Работа по приему документов в МФЦ приостановлена. Нас затопило. Точную дату, когда мы сможем приступить к работе, сказать не можем», — заявили специалисты МФЦ читателю URA.RU. По словам читателя, вся компьютерная техника и рабочие места сотрудников накрыты полиэтиленовой пленкой. Специалисты МФЦ пожаловались, что оборудование и провода у них замыкают, поэтому работать не могут. Посетителей на входе встречают консультанты МФЦ. На табличке, размещенной на двери, написано что в здании что ведутся кровельные работы. Между тем, здание МФЦ практически новое. Сюда многофункциональный центр переехал в конце 2022 года. Агентство уже сообщало о текущей крыши в здании в мае этого года. В мэрии Копейска подтвердили, что городской МФЦ работает только на выдачу готовых документов. В мэрии связали это обстоятельство с техническими причинами. Сильные осадки шли в Челябинске и Копейске 23 и 24 июня. Осадки парализовали работу транспорта и оставили большое количество домов без электричества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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