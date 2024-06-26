Челябинский губернатор Текслер сел за руль автомобиля «Урал» для ралли. Фото, видео

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Алексей Текслер и команда УралАЗ, ралли Шелковый путь. Челябинск, яковлев павел, текслер алексей
Алексей Текслер сел за руль автомобиля-участника ралли «Шелковый путь» Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сел за руль автомобиля «Урал», который направится для участия в международном ралли «Шелковый путь». Фото и видео с места событий передает корреспондент URA.RU.

«Рад, что „УРАЛ-АЗ“ создал раллийную команду, мы ранее это обсуждали. Машины у нас надежные, ребята настроены показать достойный результат. Участие в таких масштабных и престижных проектах, как „Шелковый путь“ — отличная возможность испытать нашу технику в непростых условиях», — сообщил Текслер во время осмотра техники. Губернатор лично сел за руль болида и отметил, что это очень удобная и выносливая техника.

По данным пресс-службы губернатора региона, раллийная команда Автомобильного завода «УРАЛ» возродилась в прошлом году, спустя 30 лет. Последний раз команда автозавода принимала участие в 1992 году в ралли-рейде «Париж-Москва-Пекин», протяженность маршрута составила 17600 км.

В этом году команде Ural Motorsport в составе двух машин предстоит преодолеть 5243 километров пересеченной местности за десять дней. В гонке будут представлены и скоростные участки. Старт ралли будет дан 5 июля в Томске, торжественная церемония чествования победителей и финишеров ралли «Шелковый путь» состоится 15 июля в Улан-Баторе.

Алексей Текслер и команда УралАЗ, ралли Шелковый путь. Челябинск
Два автомобиля «Урал» будут участвовать в ралли
Фото:
Алексей Текслер и команда УралАЗ, ралли Шелковый путь. Челябинск
Алексей Текслер лично сел за руль гоночного болида
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сел за руль автомобиля «Урал», который направится для участия в международном ралли «Шелковый путь». Фото и видео с места событий передает корреспондент URA.RU. «Рад, что „УРАЛ-АЗ“ создал раллийную команду, мы ранее это обсуждали. Машины у нас надежные, ребята настроены показать достойный результат. Участие в таких масштабных и престижных проектах, как „Шелковый путь“ — отличная возможность испытать нашу технику в непростых условиях», — сообщил Текслер во время осмотра техники. Губернатор лично сел за руль болида и отметил, что это очень удобная и выносливая техника. По данным пресс-службы губернатора региона, раллийная команда Автомобильного завода «УРАЛ» возродилась в прошлом году, спустя 30 лет. Последний раз команда автозавода принимала участие в 1992 году в ралли-рейде «Париж-Москва-Пекин», протяженность маршрута составила 17600 км. В этом году команде Ural Motorsport в составе двух машин предстоит преодолеть 5243 километров пересеченной местности за десять дней. В гонке будут представлены и скоростные участки. Старт ралли будет дан 5 июля в Томске, торжественная церемония чествования победителей и финишеров ралли «Шелковый путь» состоится 15 июля в Улан-Баторе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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