Алексей Текслер сел за руль автомобиля-участника ралли «Шелковый путь» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сел за руль автомобиля «Урал», который направится для участия в международном ралли «Шелковый путь». Фото и видео с места событий передает корреспондент URA.RU.

«Рад, что „УРАЛ-АЗ“ создал раллийную команду, мы ранее это обсуждали. Машины у нас надежные, ребята настроены показать достойный результат. Участие в таких масштабных и престижных проектах, как „Шелковый путь“ — отличная возможность испытать нашу технику в непростых условиях», — сообщил Текслер во время осмотра техники. Губернатор лично сел за руль болида и отметил, что это очень удобная и выносливая техника.

По данным пресс-службы губернатора региона, раллийная команда Автомобильного завода «УРАЛ» возродилась в прошлом году, спустя 30 лет. Последний раз команда автозавода принимала участие в 1992 году в ралли-рейде «Париж-Москва-Пекин», протяженность маршрута составила 17600 км.

В этом году команде Ural Motorsport в составе двух машин предстоит преодолеть 5243 километров пересеченной местности за десять дней. В гонке будут представлены и скоростные участки. Старт ралли будет дан 5 июля в Томске, торжественная церемония чествования победителей и финишеров ралли «Шелковый путь» состоится 15 июля в Улан-Баторе.

Два автомобиля «Урал» будут участвовать в ралли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алексей Текслер лично сел за руль гоночного болида Фото: Вадим Ахметов © URA.RU