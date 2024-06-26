В Челябинске пройдет симфонический концерт под открытым небом

Симфонический оркестр выступит перед челябинцами под открытым небом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске 11 и 12 июля в рамках фестиваля «Курчатов фест» под открытым небом выступят народная артистка Лариса Долина, певец и композитор Олег Аккуратов, а также певец Ильдар Абдразаков. Одним из главных участников фестиваля станет симфонический оркестр, созданный по поручению губернатора Алексея Текслера.

«Этот фестиваль невозможно представить без симфонического оркестра, возникшего пять лет назад по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Также в 20:00 11 июля челябинцев ждет встреча с артисткой Ларисой долиной и композитором Олегом Аккуратовым», — сообщили в правительстве региона.

Дирижировать в первый день фестиваля, 11 июля, будет выпускник Уральской госконсерватории Михаил Перевалов. Управлять концертной программой 12 июля будет руководитель Московского симфонического оркестра Иван Рудин.

В 20:00 12 июля начнется выступление звезд оперной сцены. К зрителям выйдут Ильдар Абдразаков и Елена Стихина. Они исполнял русские классические композиции. Концерт пройдет перед памятником Игоря Курчатова на проспекте Ленина.