На центральной площади Миасса (Челябинская область) 6 июля выступит группа «Чайф». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«В Миассе пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню выпуска первого автомобиля АЗ „УРАЛ“. На центральной площади 6 июля, в 18:00 будет организована площадка с аттракционами, где детей встретят ростовые куклы. За музыкальное сопровождение будут отвечать миасская группа „МП-3“ и гости — группа „Чайф“ и DJ LEONID RUDENKO», — сообщили в мэрии.
Завершит празднование масштабный фейерверк. Праздник приурочен к 80-летию со дня, когда с конвейера автозавода «Урал» сошел первый автомобиль. Это произошло 8 июля 1944 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!