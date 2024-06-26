В Миассе состоится концерт группы «Чайф». Афиша

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Легендарный уральский коллектив выступит на центральной площади города
Легендарный уральский коллектив выступит на центральной площади города Фото:

На центральной площади Миасса (Челябинская область) 6 июля выступит группа «Чайф». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«В Миассе пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню выпуска первого автомобиля АЗ „УРАЛ“. На центральной площади 6 июля, в 18:00 будет организована площадка с аттракционами, где детей встретят ростовые куклы. За музыкальное сопровождение будут отвечать миасская группа „МП-3“ и гости — группа „Чайф“ и DJ LEONID RUDENKO», — сообщили в мэрии.

Завершит празднование масштабный фейерверк. Праздник приурочен к 80-летию со дня, когда с конвейера автозавода «Урал» сошел первый автомобиль. Это произошло 8 июля 1944 года.

Любителей музыки приглашают в Миасс
Любителей музыки приглашают в Миасс
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На центральной площади Миасса (Челябинская область) 6 июля выступит группа «Чайф». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «В Миассе пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню выпуска первого автомобиля АЗ „УРАЛ“. На центральной площади 6 июля, в 18:00 будет организована площадка с аттракционами, где детей встретят ростовые куклы. За музыкальное сопровождение будут отвечать миасская группа „МП-3“ и гости — группа „Чайф“ и DJ LEONID RUDENKO», — сообщили в мэрии. Завершит празднование масштабный фейерверк. Праздник приурочен к 80-летию со дня, когда с конвейера автозавода «Урал» сошел первый автомобиль. Это произошло 8 июля 1944 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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