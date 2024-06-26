Челябинская выпускница с 300 баллами за три ЕГЭ будет поступать в столичный вуз

Отличница выбирает сруди вузов Москвы или Санкт-Петербурга Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Выпускница 11-го класса из Челябинска Елизавета Спирина, получившая за ЕГЭ по физике, математике и информатике по 100 баллов, выбирает для поступления вузы Москвы или Санкт-Петербурга. Об этом сообщил URA.RU директор физико-математического лицея №31 Александр Попов.

«Наши выпускники традиционно уезжают учиться в столицу, Москву или Санкт-Петербург. Сейчас она планирует поехать с родителями отдыхать. Документы могут подать и дистанционно», — рассказал URA.RU Попов.

Директор лицея отметил, что наивысший балл даст возможность без каких-либо проблем поступить на бюджетную специальность. Ранее выпускница рассказала, что до последнего не верила о получении наивысшего балла сразу по трем экзаменам. Она поблагодарила всех педагогов, которые с ней занимались.