Челябинская выпускница, получившая 300 баллов за три ЕГЭ, окончила 31-й лицей

Одинадцатиклассница Елизавета Спирина, получившая за ЕГЭ по физике, математике и информатике по 100 баллов, окончила физико-математический лицей №31 Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе областного минобразования.
«По итогам на 19 июня, обладателем 100 баллов сразу по трем предметам на Едином государственном экзамене стала выпускница физико-математического лицея №31 Челябинска Елизавета Спирина. Она получила высший балл по математике профильного уровня, физике и информатике», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Девушка рассказала, что легче всего ей давались математика и физика. К ЕГЭ она готовилась сама и ходила на дополнительные занятия в школе, при этом совмещая учебу с тренировками. По словам выпускницы, она до сих пор не верит в то, что ее знания сразу по трем предметам оценили на максимальные баллы.
«Раньше думала, что 300 баллов набрать невозможно и это уж точно не про меня. Когда узнала про первые 100 баллов по математике, не верила в это несколько дней, думала, что это какая-то ошибка», — рассказала выпускница. Она поблагодарила школу и всех педагогов, которые занимались с ней в разное время.
Ранее стало известно, что к 19 июня в Челябинске определилась выпускница, которая сдала ЕГЭ по трем предметам на высший балл. Оказалось, что физику, математику и информатику в Челябинске знает лучше всего девушка.
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