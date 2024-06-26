В челябинском лицее 27 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Директор лицея №31 Челябинска Попов рассказал о 27 стобалльников ЕГЭ

26 июня 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

Выпускники получили максимальные баллы на выпускных экзаменах Фото: Денис Моргунов © URA.RU В физико-математическом лицее №31 Челябинска 27 выпускников 2024 года получили максимальные 100 баллов за Единые госэкзамены. Об этом сообщил URA.RU директор лицея Александр Попов. «В этом году у нас 27 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов, 19 из них — по математике, остальные по физике и информатике. Отличилась одна девочка, которая сдала ЕГЭ на максимальный балл по русскому языку», — рассказал URA.RU Попов. Попов уточнил, что среди других школ в лицее зафиксирован самый высокий средний балл по математике. В этом году он равен 98. Ранее URA.RU сообщало, что выпускница 11 класса этого лицея сдала сразу три ЕГЭ на сто баллов. Она намерена поступать в столичный вуз и выбирает среди образовательных учреждений Санкт-Петербурга или Москвы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В физико-математическом лицее №31 Челябинска 27 выпускников 2024 года получили максимальные 100 баллов за Единые госэкзамены. Об этом сообщил URA.RU директор лицея Александр Попов. «В этом году у нас 27 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов, 19 из них — по математике, остальные по физике и информатике. Отличилась одна девочка, которая сдала ЕГЭ на максимальный балл по русскому языку», — рассказал URA.RU Попов. Попов уточнил, что среди других школ в лицее зафиксирован самый высокий средний балл по математике. В этом году он равен 98. Ранее URA.RU сообщало, что выпускница 11 класса этого лицея сдала сразу три ЕГЭ на сто баллов. Она намерена поступать в столичный вуз и выбирает среди образовательных учреждений Санкт-Петербурга или Москвы.