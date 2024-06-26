Семья убитого в Дагестане тюменского полицейского получит пять миллионов рублей

26 июня 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

Серия терактов в Дагестане произошла 23 июня Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие Семья убитого во время террористической атаки в Дагестане сотрудника ДПС из Тюмени Виталия Мезенцева может рассчитывать на получение материальной помощи от сенатора республики Сулеймана Керимова. Депутат Госдумы РФ Хизри Абакаров заявил в своем telegram-канале, что Керимов пообещал выплатить родственникам погибших во время нападения террористов людей по пять миллионов рублей. «Сулейман [Керимов] осудил этот жестокий террористический акт, который лишил нас многих хороших людей, которые рисковали своей жизнью ради нашей с вами безопасности. Сулейман выразил семьям всех погибших искренние соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он намерен выплатить семьям погибших по пять миллионов рублей», — заявил Абакаров в своем обращении. Он добавил, что материальную помощь получат также выжившие во время теракта люди. Во время нападения террористов были тяжело ранены два других тюменских силовика: Юрий Лучников и Дмитрий Росляков. 23 июня террористы обстреляли из оружия синагогу и церковь в Дербенте (Дагестан), а также напали на сотрудников полиции. Аналогичное ЧП произошло в Махачкале. По предварительным данным, в результате теракта погибли, как минимум, 15 силовиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья убитого во время террористической атаки в Дагестане сотрудника ДПС из Тюмени Виталия Мезенцева может рассчитывать на получение материальной помощи от сенатора республики Сулеймана Керимова. Депутат Госдумы РФ Хизри Абакаров заявил в своем telegram-канале, что Керимов пообещал выплатить родственникам погибших во время нападения террористов людей по пять миллионов рублей. «Сулейман [Керимов] осудил этот жестокий террористический акт, который лишил нас многих хороших людей, которые рисковали своей жизнью ради нашей с вами безопасности. Сулейман выразил семьям всех погибших искренние соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он намерен выплатить семьям погибших по пять миллионов рублей», — заявил Абакаров в своем обращении. Он добавил, что материальную помощь получат также выжившие во время теракта люди. Во время нападения террористов были тяжело ранены два других тюменских силовика: Юрий Лучников и Дмитрий Росляков. 23 июня террористы обстреляли из оружия синагогу и церковь в Дербенте (Дагестан), а также напали на сотрудников полиции. Аналогичное ЧП произошло в Махачкале. По предварительным данным, в результате теракта погибли, как минимум, 15 силовиков.