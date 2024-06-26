Семья убитого в Дагестане тюменского полицейского получит пять миллионов рублей

Семья убитого во время террористической атаки в Дагестане сотрудника ДПС из Тюмени Виталия Мезенцева может рассчитывать на получение материальной помощи от сенатора республики Сулеймана Керимова. Депутат Госдумы РФ Хизри Абакаров заявил в своем telegram-канале, что Керимов пообещал выплатить родственникам погибших во время нападения террористов людей по пять миллионов рублей.
«Сулейман [Керимов] осудил этот жестокий террористический акт, который лишил нас многих хороших людей, которые рисковали своей жизнью ради нашей с вами безопасности. Сулейман выразил семьям всех погибших искренние соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он намерен выплатить семьям погибших по пять миллионов рублей», — заявил Абакаров в своем обращении.
Он добавил, что материальную помощь получат также выжившие во время теракта люди. Во время нападения террористов были тяжело ранены два других тюменских силовика: Юрий Лучников и Дмитрий Росляков.
23 июня террористы обстреляли из оружия синагогу и церковь в Дербенте (Дагестан), а также напали на сотрудников полиции. Аналогичное ЧП произошло в Махачкале. По предварительным данным, в результате теракта погибли, как минимум, 15 силовиков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Семья убитого во время террористической атаки в Дагестане сотрудника ДПС из Тюмени Виталия Мезенцева может рассчитывать на получение материальной помощи от сенатора республики Сулеймана Керимова. Депутат Госдумы РФ Хизри Абакаров заявил в своем telegram-канале, что Керимов пообещал выплатить родственникам погибших во время нападения террористов людей по пять миллионов рублей. «Сулейман [Керимов] осудил этот жестокий террористический акт, который лишил нас многих хороших людей, которые рисковали своей жизнью ради нашей с вами безопасности. Сулейман выразил семьям всех погибших искренние соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он намерен выплатить семьям погибших по пять миллионов рублей», — заявил Абакаров в своем обращении. Он добавил, что материальную помощь получат также выжившие во время теракта люди. Во время нападения террористов были тяжело ранены два других тюменских силовика: Юрий Лучников и Дмитрий Росляков. 23 июня террористы обстреляли из оружия синагогу и церковь в Дербенте (Дагестан), а также напали на сотрудников полиции. Аналогичное ЧП произошло в Махачкале. По предварительным данным, в результате теракта погибли, как минимум, 15 силовиков.