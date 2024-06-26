Власти Ханты-Мансийска тестируют систему уничтожения комаров

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Насекомые. Курган, комар
В Ханты-Мансийске тестируют устройство, предназначенное для уничтожения комаров и мошек Фото:

Власти Ханты-Мансийска тестируют устройство, предназначенное для уничтожения комаров. Технология была представлена на форуме-выставке «Изюминка комфорта» в окружной столице, сообщает пресс-служба мэрии.

«В рамках форума научное сообщество обсудило методы борьбы с гнусом в северных городах, варианты снижения популяции кровососущих и представило оборудование для борьбы с ними. В Югру пришла компания „АERO“, которая создала устройство, помогающее сделать пребывание на свежем воздухе в летний период времени комфортным», — сообщает городская администрация.

Первые четыре системы для уничтожения мошек и комаров расположили на территории школы №9. Югорский госуниверситет вместе с производителями проведет эксперимент, который выявит эффективность устройства. Разработчики отмечают, что оно не выделяет вредных веществ и абсолютно безвредно для человека и животных

«Отличительная черта — не отпугивать, а приманивать, так как установка имеет вещества, схожие с запахом человека. Радиус действия — 50 метров, зона покрытия 5 тысяч кв. м», — рассказал Илья Соколов, представитель компании «АERO» в Югре.

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Власти Ханты-Мансийска тестируют устройство, предназначенное для уничтожения комаров. Технология была представлена на форуме-выставке «Изюминка комфорта» в окружной столице, сообщает пресс-служба мэрии. «В рамках форума научное сообщество обсудило методы борьбы с гнусом в северных городах, варианты снижения популяции кровососущих и представило оборудование для борьбы с ними. В Югру пришла компания „АERO“, которая создала устройство, помогающее сделать пребывание на свежем воздухе в летний период времени комфортным», — сообщает городская администрация. Первые четыре системы для уничтожения мошек и комаров расположили на территории школы №9. Югорский госуниверситет вместе с производителями проведет эксперимент, который выявит эффективность устройства. Разработчики отмечают, что оно не выделяет вредных веществ и абсолютно безвредно для человека и животных «Отличительная черта — не отпугивать, а приманивать, так как установка имеет вещества, схожие с запахом человека. Радиус действия — 50 метров, зона покрытия 5 тысяч кв. м», — рассказал Илья Соколов, представитель компании «АERO» в Югре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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