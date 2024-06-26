Власти Ханты-Мансийска тестируют систему уничтожения комаров

26 июня 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске тестируют устройство, предназначенное для уничтожения комаров и мошек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Ханты-Мансийска тестируют устройство, предназначенное для уничтожения комаров. Технология была представлена на форуме-выставке «Изюминка комфорта» в окружной столице, сообщает пресс-служба мэрии. «В рамках форума научное сообщество обсудило методы борьбы с гнусом в северных городах, варианты снижения популяции кровососущих и представило оборудование для борьбы с ними. В Югру пришла компания „АERO“, которая создала устройство, помогающее сделать пребывание на свежем воздухе в летний период времени комфортным», — сообщает городская администрация. Первые четыре системы для уничтожения мошек и комаров расположили на территории школы №9. Югорский госуниверситет вместе с производителями проведет эксперимент, который выявит эффективность устройства. Разработчики отмечают, что оно не выделяет вредных веществ и абсолютно безвредно для человека и животных «Отличительная черта — не отпугивать, а приманивать, так как установка имеет вещества, схожие с запахом человека. Радиус действия — 50 метров, зона покрытия 5 тысяч кв. м», — рассказал Илья Соколов, представитель компании «АERO» в Югре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Ханты-Мансийска тестируют устройство, предназначенное для уничтожения комаров. Технология была представлена на форуме-выставке «Изюминка комфорта» в окружной столице, сообщает пресс-служба мэрии. «В рамках форума научное сообщество обсудило методы борьбы с гнусом в северных городах, варианты снижения популяции кровососущих и представило оборудование для борьбы с ними. В Югру пришла компания „АERO“, которая создала устройство, помогающее сделать пребывание на свежем воздухе в летний период времени комфортным», — сообщает городская администрация. Первые четыре системы для уничтожения мошек и комаров расположили на территории школы №9. Югорский госуниверситет вместе с производителями проведет эксперимент, который выявит эффективность устройства. Разработчики отмечают, что оно не выделяет вредных веществ и абсолютно безвредно для человека и животных «Отличительная черта — не отпугивать, а приманивать, так как установка имеет вещества, схожие с запахом человека. Радиус действия — 50 метров, зона покрытия 5 тысяч кв. м», — рассказал Илья Соколов, представитель компании «АERO» в Югре.