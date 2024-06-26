Нейросеть сгенерировала видео с интимом сотрудника Минэкономразвития

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Сотрудник Минэкономразвития стал жертвой киберпреступников, пишет Baza Фото:

Сотрудник Минэкономразвития Максим стал жертвой вымогателей после посещения сайта для интимных видеочатов. Опасаясь распространения компрометирующего видео, он дважды переводил деньги преступникам, но они продолжали шантаж. В итоге Максим обратился в полицию и рассказал, что видео было сфабриковано с помощью нейросетей.

«Сотрудник Минэкономразвития разоткровенничался с незнакомкой по видеосвязи и лишился 30 тысяч рублей. Теперь он предупреждает подписчиков, что его интимное видео является продуктом нейросетей», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что испугавшись огласки, сотрудник перевел деньги, но вымогатели не успокоились и стали требовать еще.

Пострадавший обратился в полицию и публично предупредил, что стал жертвой подделки видео с помощью нейросетей. Максим поблагодарил подписчиков за поддержку в этой трудной ситуации, передали в telegram-канале.

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Сотрудник Минэкономразвития Максим стал жертвой вымогателей после посещения сайта для интимных видеочатов. Опасаясь распространения компрометирующего видео, он дважды переводил деньги преступникам, но они продолжали шантаж. В итоге Максим обратился в полицию и рассказал, что видео было сфабриковано с помощью нейросетей. «Сотрудник Минэкономразвития разоткровенничался с незнакомкой по видеосвязи и лишился 30 тысяч рублей. Теперь он предупреждает подписчиков, что его интимное видео является продуктом нейросетей», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что испугавшись огласки, сотрудник перевел деньги, но вымогатели не успокоились и стали требовать еще. Пострадавший обратился в полицию и публично предупредил, что стал жертвой подделки видео с помощью нейросетей. Максим поблагодарил подписчиков за поддержку в этой трудной ситуации, передали в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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