Нейросеть сгенерировала видео с интимом сотрудника Минэкономразвития

26 июня 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Сотрудник Минэкономразвития стал жертвой киберпреступников, пишет Baza Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Сотрудник Минэкономразвития Максим стал жертвой вымогателей после посещения сайта для интимных видеочатов. Опасаясь распространения компрометирующего видео, он дважды переводил деньги преступникам, но они продолжали шантаж. В итоге Максим обратился в полицию и рассказал, что видео было сфабриковано с помощью нейросетей. «Сотрудник Минэкономразвития разоткровенничался с незнакомкой по видеосвязи и лишился 30 тысяч рублей. Теперь он предупреждает подписчиков, что его интимное видео является продуктом нейросетей», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что испугавшись огласки, сотрудник перевел деньги, но вымогатели не успокоились и стали требовать еще. Пострадавший обратился в полицию и публично предупредил, что стал жертвой подделки видео с помощью нейросетей. Максим поблагодарил подписчиков за поддержку в этой трудной ситуации, передали в telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудник Минэкономразвития Максим стал жертвой вымогателей после посещения сайта для интимных видеочатов. Опасаясь распространения компрометирующего видео, он дважды переводил деньги преступникам, но они продолжали шантаж. В итоге Максим обратился в полицию и рассказал, что видео было сфабриковано с помощью нейросетей. «Сотрудник Минэкономразвития разоткровенничался с незнакомкой по видеосвязи и лишился 30 тысяч рублей. Теперь он предупреждает подписчиков, что его интимное видео является продуктом нейросетей», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что испугавшись огласки, сотрудник перевел деньги, но вымогатели не успокоились и стали требовать еще. Пострадавший обратился в полицию и публично предупредил, что стал жертвой подделки видео с помощью нейросетей. Максим поблагодарил подписчиков за поддержку в этой трудной ситуации, передали в telegram-канале.