Нейросеть сгенерировала видео с интимом сотрудника Минэкономразвития

Сотрудник Минэкономразвития Максим стал жертвой вымогателей после посещения сайта для интимных видеочатов. Опасаясь распространения компрометирующего видео, он дважды переводил деньги преступникам, но они продолжали шантаж. В итоге Максим обратился в полицию и рассказал, что видео было сфабриковано с помощью нейросетей.
«Сотрудник Минэкономразвития разоткровенничался с незнакомкой по видеосвязи и лишился 30 тысяч рублей. Теперь он предупреждает подписчиков, что его интимное видео является продуктом нейросетей», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что испугавшись огласки, сотрудник перевел деньги, но вымогатели не успокоились и стали требовать еще.
Пострадавший обратился в полицию и публично предупредил, что стал жертвой подделки видео с помощью нейросетей. Максим поблагодарил подписчиков за поддержку в этой трудной ситуации, передали в telegram-канале.
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