В Екатеринбурге застроят участок на месте ТЦ «Дирижабль»

26 июня 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Подготовкой проекта займется «Мастерская генерального плана» (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге планируют застроить площадку на месте торгового центра «Дирижабль». Речь идет о территории в границах улиц Юлиуса Фучика — Белинского — Академика Шварца — 8 Марта. Распоряжение о подготовке проекта планировки и межевания подписал вице-мэр Рустам Галямов. «Разрешить Муниципальному бюджетному учреждению „Мастерская генерального плана“ осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Юлиуса Фучика — Белинского — Академика Шварца — 8 Марта», — следует из документа. Исполнение распоряжения проконтролирует Галямов. Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии передаст подрядчику задание на разработку плана. Кроме того, власти будут принимать предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта от физических и юридических лиц. Еще в августе 2023-го новым собственником компании «Олипс», которая владеет торговым центром, стала компания «Атлас Девелопмент» Владимира Городенкера. По словам самого бизнесмена, «Олипс» выкупили для того, чтобы усилить подразделение по управлению коммерческой недвижимостью и сдаче ее в аренду. Гендиректором компании назначен Дмитрий Валов, который работает в ней почти 20 лет. До этого он занимал пост управляющего ТЦ «Дирижабль». Объект построили в 2000 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге планируют застроить площадку на месте торгового центра «Дирижабль». Речь идет о территории в границах улиц Юлиуса Фучика — Белинского — Академика Шварца — 8 Марта. Распоряжение о подготовке проекта планировки и межевания подписал вице-мэр Рустам Галямов. «Разрешить Муниципальному бюджетному учреждению „Мастерская генерального плана“ осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Юлиуса Фучика — Белинского — Академика Шварца — 8 Марта», — следует из документа. Исполнение распоряжения проконтролирует Галямов. Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии передаст подрядчику задание на разработку плана. Кроме того, власти будут принимать предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта от физических и юридических лиц. Еще в августе 2023-го новым собственником компании «Олипс», которая владеет торговым центром, стала компания «Атлас Девелопмент» Владимира Городенкера. По словам самого бизнесмена, «Олипс» выкупили для того, чтобы усилить подразделение по управлению коммерческой недвижимостью и сдаче ее в аренду. Гендиректором компании назначен Дмитрий Валов, который работает в ней почти 20 лет. До этого он занимал пост управляющего ТЦ «Дирижабль». Объект построили в 2000 году.