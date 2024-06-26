В Екатеринбурге застроят участок на месте ТЦ «Дирижабль»

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Подготовкой проекта займется «Мастерская генерального плана» (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге планируют застроить площадку на месте торгового центра «Дирижабль». Речь идет о территории в границах улиц Юлиуса Фучика — Белинского — Академика Шварца — 8 Марта. Распоряжение о подготовке проекта планировки и межевания подписал вице-мэр Рустам Галямов.

«Разрешить Муниципальному бюджетному учреждению „Мастерская генерального плана“ осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Юлиуса Фучика — Белинского — Академика Шварца — 8 Марта», — следует из документа. Исполнение распоряжения проконтролирует Галямов.

Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии передаст подрядчику задание на разработку плана. Кроме того, власти будут принимать предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта от физических и юридических лиц.

Еще в августе 2023-го новым собственником компании «Олипс», которая владеет торговым центром, стала компания «Атлас Девелопмент» Владимира Городенкера. По словам самого бизнесмена, «Олипс» выкупили для того, чтобы усилить подразделение по управлению коммерческой недвижимостью и сдаче ее в аренду. Гендиректором компании назначен Дмитрий Валов, который работает в ней почти 20 лет. До этого он занимал пост управляющего ТЦ «Дирижабль». Объект построили в 2000 году.

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В Екатеринбурге планируют застроить площадку на месте торгового центра «Дирижабль». Речь идет о территории в границах улиц Юлиуса Фучика — Белинского — Академика Шварца — 8 Марта. Распоряжение о подготовке проекта планировки и межевания подписал вице-мэр Рустам Галямов. «Разрешить Муниципальному бюджетному учреждению „Мастерская генерального плана“ осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Юлиуса Фучика — Белинского — Академика Шварца — 8 Марта», — следует из документа. Исполнение распоряжения проконтролирует Галямов. Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии передаст подрядчику задание на разработку плана. Кроме того, власти будут принимать предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта от физических и юридических лиц. Еще в августе 2023-го новым собственником компании «Олипс», которая владеет торговым центром, стала компания «Атлас Девелопмент» Владимира Городенкера. По словам самого бизнесмена, «Олипс» выкупили для того, чтобы усилить подразделение по управлению коммерческой недвижимостью и сдаче ее в аренду. Гендиректором компании назначен Дмитрий Валов, который работает в ней почти 20 лет. До этого он занимал пост управляющего ТЦ «Дирижабль». Объект построили в 2000 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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