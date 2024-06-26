В Тюмени назначен новый председатель Центрального районного суда

Председателем Центрального районного суда Тюмени назначена Лариса Ховренкова
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Приговор пермяку, сбившему 17-летнюю школьницу. Дмитрий Кульнев. Пермь, судья, мантия
Центральный районный суд Тюмени возглавила Лариса Ховренкова Фото:

Центральный районный суд Тюмени возглавила Лариса Ховренкова. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы региона.

«Сегодня председатель Тюменского областного суда Вячеслав Рудольфович Антропов официально представил коллективу суда Ховренкову Ларису Викторовну. Которая указом президента Российской Федерации от 13 июня 2024 года № 495 назначена председателям Центрального районного суда Тюмени», — указано на официальном сайте пресс-службы судов.

Лариса Ховренкова пришла на работу в Тюменский областной суд в 1996 году. В 2001-м она окончила гуманитарный университет Екатеринбурга по специальности «юриспруденция». В разные годы работала секретарем судебных заседаний, мировым судьей и заместителем председателя Центрального районного суда. Имеет двадцатилетний судейский стаж. С 2023 года временно исполняла обязанности председателя суда, который впоследствии возглавила.

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Центральный районный суд Тюмени возглавила Лариса Ховренкова. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы региона. «Сегодня председатель Тюменского областного суда Вячеслав Рудольфович Антропов официально представил коллективу суда Ховренкову Ларису Викторовну. Которая указом президента Российской Федерации от 13 июня 2024 года № 495 назначена председателям Центрального районного суда Тюмени», — указано на официальном сайте пресс-службы судов. Лариса Ховренкова пришла на работу в Тюменский областной суд в 1996 году. В 2001-м она окончила гуманитарный университет Екатеринбурга по специальности «юриспруденция». В разные годы работала секретарем судебных заседаний, мировым судьей и заместителем председателя Центрального районного суда. Имеет двадцатилетний судейский стаж. С 2023 года временно исполняла обязанности председателя суда, который впоследствии возглавила.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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