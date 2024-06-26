В Тюмени назначен новый председатель Центрального районного суда

Председателем Центрального районного суда Тюмени назначена Лариса Ховренкова

26 июня 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Центральный районный суд Тюмени возглавила Лариса Ховренкова Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Центральный районный суд Тюмени возглавила Лариса Ховренкова. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы региона. «Сегодня председатель Тюменского областного суда Вячеслав Рудольфович Антропов официально представил коллективу суда Ховренкову Ларису Викторовну. Которая указом президента Российской Федерации от 13 июня 2024 года № 495 назначена председателям Центрального районного суда Тюмени», — указано на официальном сайте пресс-службы судов. Лариса Ховренкова пришла на работу в Тюменский областной суд в 1996 году. В 2001-м она окончила гуманитарный университет Екатеринбурга по специальности «юриспруденция». В разные годы работала секретарем судебных заседаний, мировым судьей и заместителем председателя Центрального районного суда. Имеет двадцатилетний судейский стаж. С 2023 года временно исполняла обязанности председателя суда, который впоследствии возглавила. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный районный суд Тюмени возглавила Лариса Ховренкова. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы региона. «Сегодня председатель Тюменского областного суда Вячеслав Рудольфович Антропов официально представил коллективу суда Ховренкову Ларису Викторовну. Которая указом президента Российской Федерации от 13 июня 2024 года № 495 назначена председателям Центрального районного суда Тюмени», — указано на официальном сайте пресс-службы судов. Лариса Ховренкова пришла на работу в Тюменский областной суд в 1996 году. В 2001-м она окончила гуманитарный университет Екатеринбурга по специальности «юриспруденция». В разные годы работала секретарем судебных заседаний, мировым судьей и заместителем председателя Центрального районного суда. Имеет двадцатилетний судейский стаж. С 2023 года временно исполняла обязанности председателя суда, который впоследствии возглавила.