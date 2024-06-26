Как будут рассчитывать выплаты работающим пенсионерам по новому закону

Депутат Чаплин: закон об индексации пенсий приведет к социальному равенству
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Депутат Чаплин объяснил смысл нового закона об индексации пенсий Фото:

С 2025 года пенсии работающих пенсионеров будут рассчитываться исходя из того, сколько они могли бы получать, если бы не работали. При этом будут учтены все индексации, которые не проводились с 2016 года. Об этом рассказал депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин.

«Этот новый закон станет важным шагом к социальному равенству, так как он позволит работающим пенсионерам получать пенсии, которые будут индексироваться наравне с пенсиями неработающих пенсионеров», — подчеркнул парламентарий в разговоре с NEWS.ru. Работающие пенсионеры будут получать такие же пенсии, как если бы не работали.

По словам Чаплина, индексация пенсий будет проводиться поэтапно. В феврале ее размер будет зависеть от уровня инфляции, а в апреле — от финансового состояния и доходов социального фонда. Для расчета отчислений будет использоваться максимальный размер пенсии, включая все предыдущие индексации с 2016 года.

Госдума РФ 26 июня приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с февраля 2025 года. Как уточняли российские власти, она будет происходить два раза в год.

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С 2025 года пенсии работающих пенсионеров будут рассчитываться исходя из того, сколько они могли бы получать, если бы не работали. При этом будут учтены все индексации, которые не проводились с 2016 года. Об этом рассказал депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин. «Этот новый закон станет важным шагом к социальному равенству, так как он позволит работающим пенсионерам получать пенсии, которые будут индексироваться наравне с пенсиями неработающих пенсионеров», — подчеркнул парламентарий в разговоре с NEWS.ru. Работающие пенсионеры будут получать такие же пенсии, как если бы не работали. По словам Чаплина, индексация пенсий будет проводиться поэтапно. В феврале ее размер будет зависеть от уровня инфляции, а в апреле — от финансового состояния и доходов социального фонда. Для расчета отчислений будет использоваться максимальный размер пенсии, включая все предыдущие индексации с 2016 года. Госдума РФ 26 июня приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с февраля 2025 года. Как уточняли российские власти, она будет происходить два раза в год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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