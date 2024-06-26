ЛДПР намерена сохранить большинство в заксобрании Хабаровска

26 июня 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Хабаровские либерал-демократы уверены в том, что вновь получат большинство в заксобрании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ЛДПР намерена сохранить большинство в законодательной думе Хабаровского края несмотря на то, что врио губернатора стал единоросс Дмитрий Демешев. Об этом URA.RU заявили в региональном отделении партии. «Конечно, мы уверены, что у нас получится сохранить большинство в заксобрании. Уже действующие депутаты, которые повторно пойдут на выборы, наработали большую мобилизационную базу и базу сторонников. Я думаю, что люди нас поддержат», — заявил заместитель координатора по идеологии Хабаровского регионального отделения партии ЛДПР Игорь Плотников. При этом эксперты убеждены в том, что поддержка партии в регионе ослабевает, а позиции «Единой России», напротив, усиливаются с приходом нового врио губернатора. «„Единая Россия“ несомненно и значительно укрепит свои позиции по итогам выборов в Законодательное собрание Хабаровского края. Врио губернатора Дмитрий Демешин, с которым партия ассоциируется, дает вполне адекватный ответ на запросы избирателей. При этом доверие к ЛДПР и ее электоральная поддержка в последние годы серьезно ослабли», — сообщил агентству генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. На данный момент ЛДПР имеет большинство в заксобрании и городской думе. У партии 26 из 36 мест в законодательной краевой думе (у «Единой России» 5 мест). В городской думе на прошлых выборах либерал-демократы получили 34 из 35 мандатов, однако после конфликта с Дегтяревым 6 депутатов покинуло партию. Два последних губернатора Сергей Фургал и Михаил Дегтярев были от ЛДПР. После перевода Дегтярева на пост министра спорта, Дмитрий Демешев был назначен президентом Владимиром Путиным врио губернатора Хабаровского края. Выборы дум и губернатора в Хабаровском крае пройдут в сентябре этого года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ЛДПР намерена сохранить большинство в законодательной думе Хабаровского края несмотря на то, что врио губернатора стал единоросс Дмитрий Демешев. Об этом URA.RU заявили в региональном отделении партии. «Конечно, мы уверены, что у нас получится сохранить большинство в заксобрании. Уже действующие депутаты, которые повторно пойдут на выборы, наработали большую мобилизационную базу и базу сторонников. Я думаю, что люди нас поддержат», — заявил заместитель координатора по идеологии Хабаровского регионального отделения партии ЛДПР Игорь Плотников. При этом эксперты убеждены в том, что поддержка партии в регионе ослабевает, а позиции «Единой России», напротив, усиливаются с приходом нового врио губернатора. «„Единая Россия“ несомненно и значительно укрепит свои позиции по итогам выборов в Законодательное собрание Хабаровского края. Врио губернатора Дмитрий Демешин, с которым партия ассоциируется, дает вполне адекватный ответ на запросы избирателей. При этом доверие к ЛДПР и ее электоральная поддержка в последние годы серьезно ослабли», — сообщил агентству генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. На данный момент ЛДПР имеет большинство в заксобрании и городской думе. У партии 26 из 36 мест в законодательной краевой думе (у «Единой России» 5 мест). В городской думе на прошлых выборах либерал-демократы получили 34 из 35 мандатов, однако после конфликта с Дегтяревым 6 депутатов покинуло партию. Два последних губернатора Сергей Фургал и Михаил Дегтярев были от ЛДПР. После перевода Дегтярева на пост министра спорта, Дмитрий Демешев был назначен президентом Владимиром Путиным врио губернатора Хабаровского края. Выборы дум и губернатора в Хабаровском крае пройдут в сентябре этого года.