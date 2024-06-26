Из-за массово перекрытых дорог Курган встал в семибалльные пробки

В Кургане заметили семибалльные пробки. Из-за постоянного и многочисленного перекрытия дорог автомобилисты образовывают большое скопление машин. Информацию о больших пробках корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы.
«По всему городу большие пробки. Наибольшее скопление замечено на улице Красина, Гоголя и Пушкина. Также машины встают в пробки на Некрасовском мосту, Куйбышева и Ленина», — рассказывает URA.RU очевидец.
Информация о пробках также появилась на сайте 2ГИС. Там сообщается, что оценка в семь баллов стоит с пяти часов, когда пошел основной потом машин. Также известно, что движение затруднено в микрорайоне Заозерный.
Ранее URA.RU писало, что на трассе «Иртыш» на выезде из Кургана в сторону Челябинска, начиная от екатеринбургского кольца, образовалась значительная пробка. Водители не могут определить, стоит ли ожидать улучшения ситуации или разворачиваться обратно.
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