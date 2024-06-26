Из-за массово перекрытых дорог Курган встал в семибалльные пробки

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Курган встал в семибалльные пробки
Курган встал в семибалльные пробки Фото:

В Кургане заметили семибалльные пробки. Из-за постоянного и многочисленного перекрытия дорог автомобилисты образовывают большое скопление машин. Информацию о больших пробках корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы. 

«По всему городу большие пробки. Наибольшее скопление замечено на улице Красина, Гоголя и Пушкина. Также машины встают в пробки на Некрасовском мосту, Куйбышева и Ленина», — рассказывает URA.RU очевидец. 

Информация о пробках также появилась на сайте 2ГИС. Там сообщается, что оценка в семь баллов стоит с пяти часов, когда пошел основной потом машин. Также известно, что движение затруднено в микрорайоне Заозерный. 

Ранее URA.RU писало, что на трассе «Иртыш» на выезде из Кургана в сторону Челябинска, начиная от екатеринбургского кольца, образовалась значительная пробка. Водители не могут определить, стоит ли ожидать улучшения ситуации или разворачиваться обратно.

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В Кургане заметили семибалльные пробки. Из-за постоянного и многочисленного перекрытия дорог автомобилисты образовывают большое скопление машин. Информацию о больших пробках корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы.  «По всему городу большие пробки. Наибольшее скопление замечено на улице Красина, Гоголя и Пушкина. Также машины встают в пробки на Некрасовском мосту, Куйбышева и Ленина», — рассказывает URA.RU очевидец.  Информация о пробках также появилась на сайте 2ГИС. Там сообщается, что оценка в семь баллов стоит с пяти часов, когда пошел основной потом машин. Также известно, что движение затруднено в микрорайоне Заозерный.  Ранее URA.RU писало, что на трассе «Иртыш» на выезде из Кургана в сторону Челябинска, начиная от екатеринбургского кольца, образовалась значительная пробка. Водители не могут определить, стоит ли ожидать улучшения ситуации или разворачиваться обратно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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