В селе под Курганом утонула женщина

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Жительница Курганской области утонула в Тоболе
Жительница Курганской области утонула в Тоболе Фото:

Под Курганом в селе Бараба утонула женщина. Об этом сообщается в одном из региональных СМИ. 

«47-летняя женщина пропала 23 июня. ее тело обнаружили 25 июня во время поисково-спасательных мероприятий, сообщает СУ СК России по Курганской области», — сообщается на сайте «45.ру»

На месте происшествия задействована следственно-оперативная группа. Специалисты проводят доследственную проверку.

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Под Курганом в селе Бараба утонула женщина. Об этом сообщается в одном из региональных СМИ.  «47-летняя женщина пропала 23 июня. ее тело обнаружили 25 июня во время поисково-спасательных мероприятий, сообщает СУ СК России по Курганской области», — сообщается на сайте «45.ру» На месте происшествия задействована следственно-оперативная группа. Специалисты проводят доследственную проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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