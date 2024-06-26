В селе под Курганом утонула женщина

Жительница Курганской области утонула в Тоболе
Под Курганом в селе Бараба утонула женщина. Об этом сообщается в одном из региональных СМИ.
«47-летняя женщина пропала 23 июня. ее тело обнаружили 25 июня во время поисково-спасательных мероприятий, сообщает СУ СК России по Курганской области», — сообщается на сайте «45.ру»
На месте происшествия задействована следственно-оперативная группа. Специалисты проводят доследственную проверку.
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