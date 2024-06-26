Туристы из ХМАО массово скупают летом дешевые туры в Таиланд

© Служба новостей «URA.RU»
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Таиланд, курорт, море берег, тропики, таиланд
Из-за сезона дождей отдых на курорте летом обходится дешевле Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали активно путешествовать летом в Таиланд. Из-за сезона дождей отдых на курорте обходится дешевле, чем зимой, рассказали URA.RU югорские туроператоры.

«Таиланд берут, хоть и не сезон, потому что цены снижены. В это время там дожди и волны, но все равно популярен пляжный туризм. Тем более можно купаться в бассейнах и на мелководье или ходить на экскурсии», — рассказала журналисту агентства турагент компании «Семь чудес» Марианна Кульченко.

Югорчане зачастую предпочитают ездить в Таиланд на долгие туры. Как правило, это отдых длительностью более двадцати ночей. «Несмотря на то, что традиционно Таиланд — это скорее зимнее направление, туда едут многие. Очень большое количество людей, например, сейчас на Пхукете», — отмечает руководитель турагентства Soloway Елена Соловьева.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО набирают популярность винные туры в Краснодарском крае. Среди топовых гастрономических локаций оказались Абрау-Дюрсо и винодельни в районе Анапы и Новороссийска.

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали активно путешествовать летом в Таиланд. Из-за сезона дождей отдых на курорте обходится дешевле, чем зимой, рассказали URA.RU югорские туроператоры. «Таиланд берут, хоть и не сезон, потому что цены снижены. В это время там дожди и волны, но все равно популярен пляжный туризм. Тем более можно купаться в бассейнах и на мелководье или ходить на экскурсии», — рассказала журналисту агентства турагент компании «Семь чудес» Марианна Кульченко. Югорчане зачастую предпочитают ездить в Таиланд на долгие туры. Как правило, это отдых длительностью более двадцати ночей. «Несмотря на то, что традиционно Таиланд — это скорее зимнее направление, туда едут многие. Очень большое количество людей, например, сейчас на Пхукете», — отмечает руководитель турагентства Soloway Елена Соловьева. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО набирают популярность винные туры в Краснодарском крае. Среди топовых гастрономических локаций оказались Абрау-Дюрсо и винодельни в районе Анапы и Новороссийска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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