Туристы из ХМАО массово скупают летом дешевые туры в Таиланд

26 июня 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Из-за сезона дождей отдых на курорте летом обходится дешевле Фото: Алена Полозова © URA.RU Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали активно путешествовать летом в Таиланд. Из-за сезона дождей отдых на курорте обходится дешевле, чем зимой, рассказали URA.RU югорские туроператоры. «Таиланд берут, хоть и не сезон, потому что цены снижены. В это время там дожди и волны, но все равно популярен пляжный туризм. Тем более можно купаться в бассейнах и на мелководье или ходить на экскурсии», — рассказала журналисту агентства турагент компании «Семь чудес» Марианна Кульченко. Югорчане зачастую предпочитают ездить в Таиланд на долгие туры. Как правило, это отдых длительностью более двадцати ночей. «Несмотря на то, что традиционно Таиланд — это скорее зимнее направление, туда едут многие. Очень большое количество людей, например, сейчас на Пхукете», — отмечает руководитель турагентства Soloway Елена Соловьева. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО набирают популярность винные туры в Краснодарском крае. Среди топовых гастрономических локаций оказались Абрау-Дюрсо и винодельни в районе Анапы и Новороссийска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали активно путешествовать летом в Таиланд. Из-за сезона дождей отдых на курорте обходится дешевле, чем зимой, рассказали URA.RU югорские туроператоры. «Таиланд берут, хоть и не сезон, потому что цены снижены. В это время там дожди и волны, но все равно популярен пляжный туризм. Тем более можно купаться в бассейнах и на мелководье или ходить на экскурсии», — рассказала журналисту агентства турагент компании «Семь чудес» Марианна Кульченко. Югорчане зачастую предпочитают ездить в Таиланд на долгие туры. Как правило, это отдых длительностью более двадцати ночей. «Несмотря на то, что традиционно Таиланд — это скорее зимнее направление, туда едут многие. Очень большое количество людей, например, сейчас на Пхукете», — отмечает руководитель турагентства Soloway Елена Соловьева. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО набирают популярность винные туры в Краснодарском крае. Среди топовых гастрономических локаций оказались Абрау-Дюрсо и винодельни в районе Анапы и Новороссийска.