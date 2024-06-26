Глава Ямала Дмитрий Артюхов объяснил трудность обновления аэропорта Ноябрьска. Видео

Губернатор ЯНАО Артюхов пообщался с участниками молодежного форума «УТРО»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Глава Ямала рассказал о сложности обновления аэропорта Ноябрьска Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поговорил с участниками молодежного форума «УТРО» в Екатеринбурге. Отвечая на вопрос об обновлении аэропорта Ноябрьска, глава Ямала объяснил, что считает эту проблему своей «большой болью». Об этом сообщил корреспондент URA.RU на полях форума.

«Беда в том, что это частный аэропорт. В своем доме ты можешь наводить порядок — в чужом доме это делать сложно. Мы пытаемся договориться с „Аэропортом Сургута“, который владеет этим аэропортом, очень с ними непросто все идет, но мы близки к договоренности. Я надеюсь, что мы в этом году наконец-то какое-то решение примем», — заявил губернатор.

Аэропорт города Ноябрьск находится в собственности ОАО «Аэропорт Сургута» — эта компания является дочерним предприятием авиакомпании «ЮТэйр». Власти ЯНАО уже несколько лет пытаются выкупить аэропорт у собственника, чтобы иметь возможность заниматься его развитием.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поговорил с участниками молодежного форума «УТРО» в Екатеринбурге. Отвечая на вопрос об обновлении аэропорта Ноябрьска, глава Ямала объяснил, что считает эту проблему своей «большой болью». Об этом сообщил корреспондент URA.RU на полях форума. «Беда в том, что это частный аэропорт. В своем доме ты можешь наводить порядок — в чужом доме это делать сложно. Мы пытаемся договориться с „Аэропортом Сургута“, который владеет этим аэропортом, очень с ними непросто все идет, но мы близки к договоренности. Я надеюсь, что мы в этом году наконец-то какое-то решение примем», — заявил губернатор. Аэропорт города Ноябрьск находится в собственности ОАО «Аэропорт Сургута» — эта компания является дочерним предприятием авиакомпании «ЮТэйр». Власти ЯНАО уже несколько лет пытаются выкупить аэропорт у собственника, чтобы иметь возможность заниматься его развитием.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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