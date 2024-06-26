Губернатор ЯНАО Артюхов пообщался с участниками молодежного форума «УТРО»

Глава Ямала рассказал о сложности обновления аэропорта Ноябрьска Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поговорил с участниками молодежного форума «УТРО» в Екатеринбурге. Отвечая на вопрос об обновлении аэропорта Ноябрьска, глава Ямала объяснил, что считает эту проблему своей «большой болью». Об этом сообщил корреспондент URA.RU на полях форума.

«Беда в том, что это частный аэропорт. В своем доме ты можешь наводить порядок — в чужом доме это делать сложно. Мы пытаемся договориться с „Аэропортом Сургута“, который владеет этим аэропортом, очень с ними непросто все идет, но мы близки к договоренности. Я надеюсь, что мы в этом году наконец-то какое-то решение примем», — заявил губернатор.

Аэропорт города Ноябрьск находится в собственности ОАО «Аэропорт Сургута» — эта компания является дочерним предприятием авиакомпании «ЮТэйр». Власти ЯНАО уже несколько лет пытаются выкупить аэропорт у собственника, чтобы иметь возможность заниматься его развитием.