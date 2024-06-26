Появилось видео драки с перестрелкой возле ЖК «Тихвин» в Екатеринбурге

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Стрелок попал двумя выстрелами в оппонентов Фото:

В сети появилось видео массовой драки со стрельбой возле клубного дома «Тихвин» (считается самым элитным ЖК Екатеринбурга), в ходе которой одному участнику конфликта пуля попала в ногу, а другому в грудь. Кадры опубликовал telegram-канал «Бандитский центр».

Конфликт в ресторане Asado, переросший в бойню на улице, произошел днем 26 июня. После нескольких выстрелов обе компании разъехались на машинах. Затем на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального ОВД, которая организовала проверку.

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В сети появилось видео массовой драки со стрельбой возле клубного дома «Тихвин» (считается самым элитным ЖК Екатеринбурга), в ходе которой одному участнику конфликта пуля попала в ногу, а другому в грудь. Кадры опубликовал telegram-канал «Бандитский центр». Конфликт в ресторане Asado, переросший в бойню на улице, произошел днем 26 июня. После нескольких выстрелов обе компании разъехались на машинах. Затем на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального ОВД, которая организовала проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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