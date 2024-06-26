Появилось видео драки с перестрелкой возле ЖК «Тихвин» в Екатеринбурге

Стрелок попал двумя выстрелами в оппонентов
В сети появилось видео массовой драки со стрельбой возле клубного дома «Тихвин» (считается самым элитным ЖК Екатеринбурга), в ходе которой одному участнику конфликта пуля попала в ногу, а другому в грудь. Кадры опубликовал telegram-канал «Бандитский центр».
Конфликт в ресторане Asado, переросший в бойню на улице, произошел днем 26 июня. После нескольких выстрелов обе компании разъехались на машинах. Затем на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального ОВД, которая организовала проверку.
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