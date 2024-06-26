Появилось видео драки с перестрелкой возле ЖК «Тихвин» в Екатеринбурге

26 июня 2024 в 19:31 Размер текста - 17 +

Стрелок попал двумя выстрелами в оппонентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В сети появилось видео массовой драки со стрельбой возле клубного дома «Тихвин» (считается самым элитным ЖК Екатеринбурга), в ходе которой одному участнику конфликта пуля попала в ногу, а другому в грудь. Кадры опубликовал telegram-канал «Бандитский центр». Конфликт в ресторане Asado, переросший в бойню на улице, произошел днем 26 июня. После нескольких выстрелов обе компании разъехались на машинах. Затем на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального ОВД, которая организовала проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В сети появилось видео массовой драки со стрельбой возле клубного дома «Тихвин» (считается самым элитным ЖК Екатеринбурга), в ходе которой одному участнику конфликта пуля попала в ногу, а другому в грудь. Кадры опубликовал telegram-канал «Бандитский центр». Конфликт в ресторане Asado, переросший в бойню на улице, произошел днем 26 июня. После нескольких выстрелов обе компании разъехались на машинах. Затем на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального ОВД, которая организовала проверку.