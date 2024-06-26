Больная раком женщина составила список дел, которые нужно сделать до конца жизни

26 июня 2024 в 19:57 Размер текста - 17 +

Ройзин Пелан вписала в свой «живой список» намерение воссоединить группу Oasis Фото: Илья Московец © URA.RU Неизлечимо больная раком 42-летняя Ройзин Пелан решила распорядиться оставшимся временем с максимальной пользой. Она составила «живой список» всего, что хотела бы успеть сделать до конца жизни. Об этом пишет издание Bristol Live. «Я создала „живой список“ всего, что хотела бы сделать перед смертью. Мне не понравилась идея списка желаний, а „живой список“ оказался гораздо более забавной идеей», — передает слова Пелан издание. Она добавила, что в список входит множество интересных пунктов, таких как: попутешествовать по Альпам, усыновить ребенка, попробовать воссоединить музыкальную группу Oasis, чтобы пойти на их концерт, и многое другое. На момент постановки диагноза Ройзин и ее муж Майкл уже планировали усыновить второго ребенка, но из-за прогноза врачей им пришлось отложить это. Однако в 2019 году, когда состояние Ройзин улучшилось, им все-таки разрешили усыновить шестимесячную Биллу. За прошедшие пять лет Ройзин успела реализовать многие пункты своего «живого списка», включая открытие собственного малого бизнеса, написание детской книги и совершение ряда путешествий. Несмотря на то, что ее рак неизлечим, она находится в стабильном состоянии и намерена продолжать воплощать в жизнь все, что ей еще хочется сделать, расширяя свой список с каждым днем, заключили в издании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неизлечимо больная раком 42-летняя Ройзин Пелан решила распорядиться оставшимся временем с максимальной пользой. Она составила «живой список» всего, что хотела бы успеть сделать до конца жизни. Об этом пишет издание Bristol Live. «Я создала „живой список“ всего, что хотела бы сделать перед смертью. Мне не понравилась идея списка желаний, а „живой список“ оказался гораздо более забавной идеей», — передает слова Пелан издание. Она добавила, что в список входит множество интересных пунктов, таких как: попутешествовать по Альпам, усыновить ребенка, попробовать воссоединить музыкальную группу Oasis, чтобы пойти на их концерт, и многое другое. На момент постановки диагноза Ройзин и ее муж Майкл уже планировали усыновить второго ребенка, но из-за прогноза врачей им пришлось отложить это. Однако в 2019 году, когда состояние Ройзин улучшилось, им все-таки разрешили усыновить шестимесячную Биллу. За прошедшие пять лет Ройзин успела реализовать многие пункты своего «живого списка», включая открытие собственного малого бизнеса, написание детской книги и совершение ряда путешествий. Несмотря на то, что ее рак неизлечим, она находится в стабильном состоянии и намерена продолжать воплощать в жизнь все, что ей еще хочется сделать, расширяя свой список с каждым днем, заключили в издании.