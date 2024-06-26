Полпред Якушев ведет во власть бойца СВО. Фото

Полпред Якушев поможет бойцу СВО построить карьеру в органах власти

26 июня 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Якушев уже провел первою встречу со своим подопечным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Врио секретаря генсовета «Единой России», полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев выступил наставником бойца спецоперации, подполковника Александра Загайнова в подготовке к работе на госслужбе в Свердловской области в рамках кадрового проекта «Время героев». Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. «То, что сделали и продолжают делать наши бойцы на передовой, для России — бесценно. Инициатива президента дать участникам спецоперации возможности строить карьеру в органах власти своевременна и справедлива. Вы прошли серьезный отбор и стали одним из 83 лидеров конкурса. Для меня большая ответственность и честь быть вашим наставником», — обратился Якушев к Загайнову. Подполковник будет проходить стажировку в Екатеринбурге. Ему предстоит познакомиться с работой органов власти всех уровней. Всего в партийном предварительном голосовании в стране победили 95 бойцов СВО, которые примут участие в региональных сентябрьских выборах от «Единой России». С 1 марта в России начал работу сайт кадровой программы «Время героев» для бойцов СВО. Программа поможет российским военнослужащим получить высшее образование в приоритетном порядке. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что с 1 марта 2024 года ветераны СВО, а также солдаты и офицеры, которые находятся на передовой, смогут подать заявление для участия в первом потоке. По его словам, программа строится по стандартам лучших проектов России. Он отметил, что бойцы ВС РФ должны возглавлять регионы и самые крупные предприятия. Загайнов (слева) пройдет стажировку в Екатеринбурге Фото: пресс-служба представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио секретаря генсовета «Единой России», полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев выступил наставником бойца спецоперации, подполковника Александра Загайнова в подготовке к работе на госслужбе в Свердловской области в рамках кадрового проекта «Время героев». Об этом рассказали в пресс-службе полпредства. «То, что сделали и продолжают делать наши бойцы на передовой, для России — бесценно. Инициатива президента дать участникам спецоперации возможности строить карьеру в органах власти своевременна и справедлива. Вы прошли серьезный отбор и стали одним из 83 лидеров конкурса. Для меня большая ответственность и честь быть вашим наставником», — обратился Якушев к Загайнову. Подполковник будет проходить стажировку в Екатеринбурге. Ему предстоит познакомиться с работой органов власти всех уровней. Всего в партийном предварительном голосовании в стране победили 95 бойцов СВО, которые примут участие в региональных сентябрьских выборах от «Единой России». С 1 марта в России начал работу сайт кадровой программы «Время героев» для бойцов СВО. Программа поможет российским военнослужащим получить высшее образование в приоритетном порядке. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что с 1 марта 2024 года ветераны СВО, а также солдаты и офицеры, которые находятся на передовой, смогут подать заявление для участия в первом потоке. По его словам, программа строится по стандартам лучших проектов России. Он отметил, что бойцы ВС РФ должны возглавлять регионы и самые крупные предприятия.