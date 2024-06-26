Внук убитого в Дербенте священника рассказал про его последние минуты

Настоятель православного храма в Дербенте протоиерей Николай Котельников погиб, успокаивая жену. Об этом рассказал внук настоятеля.
«Бандит направил на мою бабушку пушку, она закричала, и дедушка [Николай Котельников] ее обнял прямо на пороге. Дедушку убили, а бабушка осталась в живых», — рассказал внук погибшего в беседе с
Протоиерея убили в прицерковном доме. Дом затем подожгли. «Все видела моя мама», — сказала одна из дочерей Котельникова.
Владимир Путин посмертно наградил священника орденом Мужества — «за мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов».
Николай Котельников был известен своей незлобливостью и простотой. Также его убийство могло быть запланированной целью террористов. Об этом свидетельствуют переписки в их смартфонах.
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