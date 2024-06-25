Стало известно, кто был одной из основных целей боевиков в Дагестане

«Известия»: священник Котельников изначально был целью боевиков в Дагестане
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Террористы готовились к нападению не меньше месяца (архивное фото) Фото:
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В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие

Террористы в Дагестане заранее планировали убить настоятеля храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николая Котельникова. Об этом заявил источник, знакомый с ходом расследования.

«Цели атак боевиков в Махачкале и Дербенте были выбраны не спонтанно, а заранее спланированы, в частности, бандиты изначально намеревались убить священника Николая Котельникова. Такой вывод позволяют сделать результаты изучения переписок в изъятых у террористов смартфонах», — заявил источник, пишут «Известия». Котельников погиб, пытаясь преградить террористам путь в церковь. Мужчине выстрелили в лоб, рассказала дочь погибшего.

При подготовке теракта другие объекты для атаки были также выбраны заранее. Речь идет о синагоге в Дербенте и православных храмах в Дербенте и Махачкале. Террористы готовились к атаке около месяца. Бандитская ячейка, возможно, концентрировалась вокруг молельного дома в Сергокалинском районе Дагестана, говорится в статье издания.

Двойной теракт произошел в республике Дагестан 23 июня. Погибли 20 человек, в том числе 15 правоохранителей. К 24 июня все нападавшие боевики ликвидированы пишет RT. Для помощи семьям погибших и пострадавшим в результате атаки террористов выделили 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Дагестана. Семьи погибших получат по одному миллиону рублей, пострадавшим также окажут помощь в зависимости от степени травмы и тяжести ранений, пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.

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Террористы в Дагестане заранее планировали убить настоятеля храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николая Котельникова. Об этом заявил источник, знакомый с ходом расследования. «Цели атак боевиков в Махачкале и Дербенте были выбраны не спонтанно, а заранее спланированы, в частности, бандиты изначально намеревались убить священника Николая Котельникова. Такой вывод позволяют сделать результаты изучения переписок в изъятых у террористов смартфонах», — заявил источник, пишут «Известия». Котельников погиб, пытаясь преградить террористам путь в церковь. Мужчине выстрелили в лоб, рассказала дочь погибшего. При подготовке теракта другие объекты для атаки были также выбраны заранее. Речь идет о синагоге в Дербенте и православных храмах в Дербенте и Махачкале. Террористы готовились к атаке около месяца. Бандитская ячейка, возможно, концентрировалась вокруг молельного дома в Сергокалинском районе Дагестана, говорится в статье издания. Двойной теракт произошел в республике Дагестан 23 июня. Погибли 20 человек, в том числе 15 правоохранителей. К 24 июня все нападавшие боевики ликвидированы пишет RT. Для помощи семьям погибших и пострадавшим в результате атаки террористов выделили 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Дагестана. Семьи погибших получат по одному миллиону рублей, пострадавшим также окажут помощь в зависимости от степени травмы и тяжести ранений, пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.
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