Стало известно, кто был одной из основных целей боевиков в Дагестане

«Известия»: священник Котельников изначально был целью боевиков в Дагестане

25 июня 2024 в 06:34 Размер текста - 17 +

Террористы готовились к нападению не меньше месяца (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие Террористы в Дагестане заранее планировали убить настоятеля храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николая Котельникова. Об этом заявил источник, знакомый с ходом расследования. «Цели атак боевиков в Махачкале и Дербенте были выбраны не спонтанно, а заранее спланированы, в частности, бандиты изначально намеревались убить священника Николая Котельникова. Такой вывод позволяют сделать результаты изучения переписок в изъятых у террористов смартфонах», — заявил источник, пишут «Известия». Котельников погиб, пытаясь преградить террористам путь в церковь. Мужчине выстрелили в лоб, рассказала дочь погибшего. При подготовке теракта другие объекты для атаки были также выбраны заранее. Речь идет о синагоге в Дербенте и православных храмах в Дербенте и Махачкале. Террористы готовились к атаке около месяца. Бандитская ячейка, возможно, концентрировалась вокруг молельного дома в Сергокалинском районе Дагестана, говорится в статье издания. Двойной теракт произошел в республике Дагестан 23 июня. Погибли 20 человек, в том числе 15 правоохранителей. К 24 июня все нападавшие боевики ликвидированы пишет RT. Для помощи семьям погибших и пострадавшим в результате атаки террористов выделили 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Дагестана. Семьи погибших получат по одному миллиону рублей, пострадавшим также окажут помощь в зависимости от степени травмы и тяжести ранений, пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Террористы в Дагестане заранее планировали убить настоятеля храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николая Котельникова. Об этом заявил источник, знакомый с ходом расследования. «Цели атак боевиков в Махачкале и Дербенте были выбраны не спонтанно, а заранее спланированы, в частности, бандиты изначально намеревались убить священника Николая Котельникова. Такой вывод позволяют сделать результаты изучения переписок в изъятых у террористов смартфонах», — заявил источник, пишут «Известия». Котельников погиб, пытаясь преградить террористам путь в церковь. Мужчине выстрелили в лоб, рассказала дочь погибшего. При подготовке теракта другие объекты для атаки были также выбраны заранее. Речь идет о синагоге в Дербенте и православных храмах в Дербенте и Махачкале. Террористы готовились к атаке около месяца. Бандитская ячейка, возможно, концентрировалась вокруг молельного дома в Сергокалинском районе Дагестана, говорится в статье издания. Двойной теракт произошел в республике Дагестан 23 июня. Погибли 20 человек, в том числе 15 правоохранителей. К 24 июня все нападавшие боевики ликвидированы пишет RT. Для помощи семьям погибших и пострадавшим в результате атаки террористов выделили 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Дагестана. Семьи погибших получат по одному миллиону рублей, пострадавшим также окажут помощь в зависимости от степени травмы и тяжести ранений, пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.