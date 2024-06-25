Каким был протоиерей, ставший целью боевиков в Дагестане

Протоиерей Николай Котельников, убитый в Дербенте, был духовником Махачкалинской и Бакинской епархий, известен своей незлобивостью и простотой. Об этом рассказал настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Каспийске иеромонах Иоанн (Анисимов), который лично знал погибшего священнослужителя.
«Он был такой незлобивый, простой очень человек, как ребенок. Какая у него была вера — такое было и его служение», — сказал отец Иоанн РИА Новости. Он добавил, что Котельников был старейшим клириком и духовником в Махачкалинской епархии, однако был духовником и Бакинской епархии.
По словам иеромонаха, Котельников был уважаем в Дербенте, при этом не только среди христиан. Это служило примером дружбы и взаимоуважения между представителями разных конфессий, подчеркнул он.
Протоиерей Николай Котельников родился в станице Орджоникидзевская, ныне Сунжа, и после обучения в Ставропольской семинарии служил в Хасавюрте и Дербенте. В 2024 году он стал старейшим клириком Махачкалинской епархии.
Ранее источник, знакомый с ходом расследования заявил, что террористы в Дагестане заранее планировали убить настоятеля храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николая Котельникова. Он отмети, что такой вывод позволяют сделать результаты изучения переписок в изъятых у террористов смартфонах. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Владимир Легойда сообщал, что протоиерей Николай Котельников служил у алтаря более 40 лет, передает 360.ru.
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