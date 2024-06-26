«Покусали пчелы»: Милонов призвал стандартизировать увеличение губ

Милонов озаботился увеличением губ для женщин

26 июня 2024 в 23:22 Размер текста - 17 +

Милонов предложил регламентировать увеличение губ для женщин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуме озаботились увеличением губ для женщин — необходим закон, содержащий регламент проведения таких процедур. Так считает зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. «Должны быть медицинские стандарты оказания помощи, в том числе в косметической, эстетической хирургии… Необходимо, чтобы Минздрав выпустил соответствующее предписание о разумности выполнения операций, чтобы это не превышало естественные границы, пределы», — заявил Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Проводить процедуры по увеличению губ должны квалифицированные врачи, а не «какие-то шаболды со скальпелями», — сказал депутат. Он добавил, что часто последствия операций на губах выглядят неестественно, и женщины выглядят так, будто их «покусали пчелы». Ранее стало известно, как неквалифицированные косметологи выдают себя за профессионалов. Поход к такому косметологу привел жительницу Тюмени к серьезным травмам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуме озаботились увеличением губ для женщин — необходим закон, содержащий регламент проведения таких процедур. Так считает зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. «Должны быть медицинские стандарты оказания помощи, в том числе в косметической, эстетической хирургии… Необходимо, чтобы Минздрав выпустил соответствующее предписание о разумности выполнения операций, чтобы это не превышало естественные границы, пределы», — заявил Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Проводить процедуры по увеличению губ должны квалифицированные врачи, а не «какие-то шаболды со скальпелями», — сказал депутат. Он добавил, что часто последствия операций на губах выглядят неестественно, и женщины выглядят так, будто их «покусали пчелы». Ранее стало известно, как неквалифицированные косметологи выдают себя за профессионалов. Поход к такому косметологу привел жительницу Тюмени к серьезным травмам.