26 июня 2024

Поезд сошел с рельсов в Республике Коми: главное о ЧП к этому часу

Минздрав: около 40 человек пострадали из-за сошедшего с рельсов поезда
© Служба новостей «URA.RU»
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РЖД заявили, что окажут помощь всем пострадавшим в Коми
РЖД заявили, что окажут помощь всем пострадавшим в Коми Фото:

Девять вагонов пассажирского поезда №511 «Воркута — Новороссийск» сошли с рельсов на перегоне в Республике Коми. В происшествии пострадало 20 человек, к ним направлены сотрудники скорой медицинской помощи. URA.RU собрало главную информацию о случившемся к этому часу.

Почему поезд сошел с рельсов в Коми

Машинист пассажирского поезда №511 «Воркута — Новороссийск» вынужден был применить экстренное торможение, увидев состояние насыпи под железнодорожным полотном, сообщает «Интерфакс». В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что она была размыта паводковыми водами.

На месте происшествия приостановлено движение и открыты ПВР

На перегоне Инта-1 — Угольный, где сошел с рельсов поезд, временно приостановлено движение. Чтобы оперативно устранить все последствия происшествия, создан штаб под руководством генерального директора РЖД Олега Белозёрова и направлены два восстановительных поезда.

Также в Инте подготовили два пункта временного размещения людей. РЖД заявили, что окажут помощь всем пострадавшим. На место вылетел глава Коми Владимир Уйба, два санборта МИ-8МТВ из Усинска с четырьмя бригадами скорой медицинской помощи и санборты из Сыктывкара и Ухты с реанимационными бригадами, хирургами, травматологами и реаниматологами.

Сколько человек пострадало

При сходе вагонов пассажирского поезда в Республике Коми пострадали до 40 человек, из них семь находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее в мэрии Воркуты сообщали об около 20 пострадавших пассажирах, среди которых 10 были в тяжелом состоянии.

Опытные медики оказывают первую помощь: обезболивание, остановка кровотечения и так далее. Решение о госпитализации в Интинскую ЦРБ тех, кому требуется стационарное лечение, принимается на месте. Всего в составе поезда находилось 232 пассажира.

Как будет проходить эвакуация пассажиров

Так как вокруг места происшествия тайга и болота, то эвакуация пассажиров поезда в Инту возможна только железнодорожным транспортом. Об этом Уйба сообщил ТАСС.

Спасателям уже удалось эвакуировать шестерых пострадавших в тяжелом состоянии. На восстановительном поезде их отправили в ближайшие больницы, где установят их точные травмы и окажут необходимую помощь. Всех детей, кто был в поезде, уже отправили в ПВР.

Целые вагоны с тепловозом отправятся в Инту

Всего в составе было 14 вагонов. С рельсов сошли только девять, а пять — не пострадали и стоят на рельсах. Тепловоз и пять целых вагонов поезда выдвинутся в Инту, сообщил Уйба.

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Девять вагонов пассажирского поезда №511 «Воркута — Новороссийск» сошли с рельсов на перегоне в Республике Коми. В происшествии пострадало 20 человек, к ним направлены сотрудники скорой медицинской помощи. URA.RU собрало главную информацию о случившемся к этому часу. Почему поезд сошел с рельсов в Коми Машинист пассажирского поезда №511 «Воркута — Новороссийск» вынужден был применить экстренное торможение, увидев состояние насыпи под железнодорожным полотном, сообщает «Интерфакс». В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что она была размыта паводковыми водами. На месте происшествия приостановлено движение и открыты ПВР На перегоне Инта-1 — Угольный, где сошел с рельсов поезд, временно приостановлено движение. Чтобы оперативно устранить все последствия происшествия, создан штаб под руководством генерального директора РЖД Олега Белозёрова и направлены два восстановительных поезда. Также в Инте подготовили два пункта временного размещения людей. РЖД заявили, что окажут помощь всем пострадавшим. На место вылетел глава Коми Владимир Уйба, два санборта МИ-8МТВ из Усинска с четырьмя бригадами скорой медицинской помощи и санборты из Сыктывкара и Ухты с реанимационными бригадами, хирургами, травматологами и реаниматологами. Сколько человек пострадало При сходе вагонов пассажирского поезда в Республике Коми пострадали до 40 человек, из них семь находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее в мэрии Воркуты сообщали об около 20 пострадавших пассажирах, среди которых 10 были в тяжелом состоянии. Опытные медики оказывают первую помощь: обезболивание, остановка кровотечения и так далее. Решение о госпитализации в Интинскую ЦРБ тех, кому требуется стационарное лечение, принимается на месте. Всего в составе поезда находилось 232 пассажира. Как будет проходить эвакуация пассажиров Так как вокруг места происшествия тайга и болота, то эвакуация пассажиров поезда в Инту возможна только железнодорожным транспортом. Об этом Уйба сообщил ТАСС. Спасателям уже удалось эвакуировать шестерых пострадавших в тяжелом состоянии. На восстановительном поезде их отправили в ближайшие больницы, где установят их точные травмы и окажут необходимую помощь. Всех детей, кто был в поезде, уже отправили в ПВР. Целые вагоны с тепловозом отправятся в Инту Всего в составе было 14 вагонов. С рельсов сошли только девять, а пять — не пострадали и стоят на рельсах. Тепловоз и пять целых вагонов поезда выдвинутся в Инту, сообщил Уйба.
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