Стала известна судьба «тяжелых» пострадавших из перевернувшихся вагонов в Коми

Shot: «тяжелых» пострадавших из перевернувшихся вагонов в Коми эвакуировали
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг-концерт сторонников «Единой России». Челябинск, вертолет, медицина катастроф, санавиация, скорая помошь
«Тяжелых» пострадавших экстренно эвакуировали с места происшествия Фото:
новость из сюжета
Поезд сошел с рельсов в Коми

«Тяжелых» пострадавших удалось эвакуировать из поезда Воркута — Новороссийск. Об этом говорится в telegram-канале Shot.

«Шестерых „тяжелых“ пострадавших спасатели смогли эвакуировать из перевернувшихся вагонов», — об этом сообщает telegram-канал Shot. На восстановительном поезде их отправили в ближайшие больницы, где установят их точные травмы и окажут необходимую помощь. Всех детей, кто был в поезде, уже отправили в ПВР. Большинство пострадавших — тоже.

Авария произошла вечером 26 июня рядом с городом Инта. Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. URA.RU ведет трансляцию о том, что известно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Тяжелых» пострадавших удалось эвакуировать из поезда Воркута — Новороссийск. Об этом говорится в telegram-канале Shot. «Шестерых „тяжелых“ пострадавших спасатели смогли эвакуировать из перевернувшихся вагонов», — об этом сообщает telegram-канал Shot. На восстановительном поезде их отправили в ближайшие больницы, где установят их точные травмы и окажут необходимую помощь. Всех детей, кто был в поезде, уже отправили в ПВР. Большинство пострадавших — тоже. Авария произошла вечером 26 июня рядом с городом Инта. Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. URA.RU ведет трансляцию о том, что известно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...