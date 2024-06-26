Стала известна судьба «тяжелых» пострадавших из перевернувшихся вагонов в Коми

Shot: «тяжелых» пострадавших из перевернувшихся вагонов в Коми эвакуировали

26 июня 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

«Тяжелых» пострадавших экстренно эвакуировали с места происшествия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Поезд сошел с рельсов в Коми «Тяжелых» пострадавших удалось эвакуировать из поезда Воркута — Новороссийск. Об этом говорится в telegram-канале Shot. «Шестерых „тяжелых“ пострадавших спасатели смогли эвакуировать из перевернувшихся вагонов», — об этом сообщает telegram-канал Shot. На восстановительном поезде их отправили в ближайшие больницы, где установят их точные травмы и окажут необходимую помощь. Всех детей, кто был в поезде, уже отправили в ПВР. Большинство пострадавших — тоже. Авария произошла вечером 26 июня рядом с городом Инта. Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. URA.RU ведет трансляцию о том, что известно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Тяжелых» пострадавших удалось эвакуировать из поезда Воркута — Новороссийск. Об этом говорится в telegram-канале Shot. «Шестерых „тяжелых“ пострадавших спасатели смогли эвакуировать из перевернувшихся вагонов», — об этом сообщает telegram-канал Shot. На восстановительном поезде их отправили в ближайшие больницы, где установят их точные травмы и окажут необходимую помощь. Всех детей, кто был в поезде, уже отправили в ПВР. Большинство пострадавших — тоже. Авария произошла вечером 26 июня рядом с городом Инта. Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. URA.RU ведет трансляцию о том, что известно.