Стала известна судьба «тяжелых» пострадавших из перевернувшихся вагонов в Коми

«Тяжелых» пострадавших удалось эвакуировать из поезда Воркута — Новороссийск. Об этом говорится в telegram-канале Shot.
«Шестерых „тяжелых“ пострадавших спасатели смогли эвакуировать из перевернувшихся вагонов», — об этом сообщает telegram-канал Shot. На восстановительном поезде их отправили в ближайшие больницы, где установят их точные травмы и окажут необходимую помощь. Всех детей, кто был в поезде, уже отправили в ПВР. Большинство пострадавших — тоже.
Авария произошла вечером 26 июня рядом с городом Инта. Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. URA.RU ведет трансляцию о том, что известно.
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