26 июня 2024

El Deber: в Боливии военные начали мятеж против официальной власти

© Служба новостей «URA.RU»
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В стране разгорелось вооруженное восстание
В стране разгорелось вооруженное восстание Фото:

Боливия оказалась на грани госпереворота. В данный момент военные захватили площадь Мурильо у штаб-квартиры правительства страны в Ла-Пасе. Президент страны Луис Арсе при этом призывает к соблюдению демократии, передают местные журналисты.

«Площадь Мурильо захвачена. Военные с танками стоят у дверей дворца Кемадо и старого Конгресса», — пишет издание El Deber. Сообщения с места события свидетельствуют о применении химических веществ.

По словам экс-президента Боливии Эво Моралеса, в стране возможен госпереворот с участием армии. Арсе ранее публично осудил действия военных.

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Боливия оказалась на грани госпереворота. В данный момент военные захватили площадь Мурильо у штаб-квартиры правительства страны в Ла-Пасе. Президент страны Луис Арсе при этом призывает к соблюдению демократии, передают местные журналисты. «Площадь Мурильо захвачена. Военные с танками стоят у дверей дворца Кемадо и старого Конгресса», — пишет издание El Deber. Сообщения с места события свидетельствуют о применении химических веществ. По словам экс-президента Боливии Эво Моралеса, в стране возможен госпереворот с участием армии. Арсе ранее публично осудил действия военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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