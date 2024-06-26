El Deber: в Боливии военные начали мятеж против официальной власти

Боливия оказалась на грани госпереворота. В данный момент военные захватили площадь Мурильо у штаб-квартиры правительства страны в Ла-Пасе. Президент страны Луис Арсе при этом призывает к соблюдению демократии, передают местные журналисты.
«Площадь Мурильо захвачена. Военные с танками стоят у дверей дворца Кемадо и старого Конгресса», — пишет издание El Deber. Сообщения с места события свидетельствуют о применении химических веществ.
По словам экс-президента Боливии Эво Моралеса, в стране возможен госпереворот с участием армии. Арсе ранее публично осудил действия военных.
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