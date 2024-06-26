«Ощутила, что такое бытовой алкоголизм»: Варнава рассказала о непростом периоде жизни

Для артистки Екатерины Варнавы последние два года были крайне тяжелыми: отмена телепроектов с ее участием, увольнение из любимого театра-кабаре и развод. Из-за всех этих проблем актриса потолстела на 25 килограммов и ударилась в «бытовой алкоголизм».
«В моей жизни был непростой период. Я претерпела ряд изменений: физических, моральных, душевных и так далее. … Я в полной мере ощутила, что такое обратиться за помощью к психотерапевту, эмоциональные качели и бытовой алкоголизм», — рассказала Варнава в YouTube-подкасте «Сережа и микрофон». Также она призналась, что из-за стресса и антидепрессантов потолстела на 25 килограммов, а когда отказалась от препаратов — почти каждый день выпивала бокал вина «для хорошего сна».
Сейчас актриса полностью оказалась от алкоголя, так как он мешал ей концентрироваться и «вообще мечтать». К этому решению она шла два месяца, потому что было очень сложно признаться самой себе, что есть такая проблема.
А вот похудению Варнавы поспособствовал режиссер Савва Савельев. Он предложил актрисе исполнить главную роль в его постановке «Я — Марлен», однако ее форма не соответствовала роли. «Мы встретились, он на меня посмотрел и сказал: „Подруга, ты поправилась. Тебе надо схуднуть“. Савва говорил мне это не как женщине, а как артисту, с которым он хочет работать. Роль сложная, спектакль сложный, песни, танцы. Все! Я в тот же вечер поняла, что хочу вернуть все как было и даже лучше», — рассказала Варнава.
Теперь у артистки все хорошо. Она выступает в этом спектакле в разных странах мира, запустила собственное кабаре-шоу под названием «Королева драмы» и проект на YouTube «Секретик».
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