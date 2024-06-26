26 июня 2024

В Коми ввели режим ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Режим ЧС введен из-за схождения поезда с рельсов
Режим ЧС введен из-за схождения поезда с рельсов Фото:

В Республике Коми объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи со сходом вагонов пассажирского поезда, следующего из Воркуты в Новороссийск. Об этом сообщается в официальном указе главы региона Владимира Уйбы.

«Ввести с 26 июня 2024 года <...> режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“ регионального характера», — указано в документе, опубликованном на портале правительства Коми.

В рамках режима ЧС министерствам и комитетам региона поручено предпринять необходимые меры. В частности, министерству здравоохранения предписано обеспечить экстренную помощь и эвакуацию пострадавших, а комитету по молодежной политике — организовать работу волонтеров для помощи жертвам происшествия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Республике Коми объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи со сходом вагонов пассажирского поезда, следующего из Воркуты в Новороссийск. Об этом сообщается в официальном указе главы региона Владимира Уйбы. «Ввести с 26 июня 2024 года <...> режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“ регионального характера», — указано в документе, опубликованном на портале правительства Коми. В рамках режима ЧС министерствам и комитетам региона поручено предпринять необходимые меры. В частности, министерству здравоохранения предписано обеспечить экстренную помощь и эвакуацию пострадавших, а комитету по молодежной политике — организовать работу волонтеров для помощи жертвам происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...