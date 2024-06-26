В Коми ввели режим ЧС

В Республике Коми объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи со сходом вагонов пассажирского поезда, следующего из Воркуты в Новороссийск. Об этом сообщается в официальном указе главы региона Владимира Уйбы.
«Ввести с 26 июня 2024 года <...> режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“ регионального характера», — указано в документе, опубликованном на портале правительства Коми.
В рамках режима ЧС министерствам и комитетам региона поручено предпринять необходимые меры. В частности, министерству здравоохранения предписано обеспечить экстренную помощь и эвакуацию пострадавших, а комитету по молодежной политике — организовать работу волонтеров для помощи жертвам происшествия.
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