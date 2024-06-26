Легендарный американский актер Билл Коббс умер в возрасте 90 лет

Известный американский актер Билл Коббс скончался в возрасте 90 лет. Трагическую новость сообщил брат артиста.
«Мы с прискорбием сообщаем о кончине Билла Коббса. Во вторник, 25 июня, Билл мирно умер в своем доме в Калифорнии», — написал брат актера на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, запрещен в РФ).
Билл Коббс был широко признан благодаря своей работе в популярных телесериалах и фильмах. Он получил известность после съемок в таких проектах, как «Сопрано», «Скорая помощь», «Телохранитель» и «Ночь в музее». В 2020 году Коббс стал лауреатом премии «Эмми» за участие в телешоу «Дина Дана».
Билл Коббс начал свою актерскую карьеру в 1970-х годах и за время своей долгой карьеры сыграл множество запоминающихся ролей. Его уход стал большой потерей для кинематографического сообщества.
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