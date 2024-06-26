26 июня 2024

Легендарный американский актер Билл Коббс умер в возрасте 90 лет

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О смерти актера сообщил его брат
О смерти актера сообщил его брат Фото:

Известный американский актер Билл Коббс скончался в возрасте 90 лет. Трагическую новость сообщил брат артиста.

«Мы с прискорбием сообщаем о кончине Билла Коббса. Во вторник, 25 июня, Билл мирно умер в своем доме в Калифорнии», — написал брат актера на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, запрещен в РФ).

Билл Коббс был широко признан благодаря своей работе в популярных телесериалах и фильмах. Он получил известность после съемок в таких проектах, как «Сопрано», «Скорая помощь», «Телохранитель» и «Ночь в музее». В 2020 году Коббс стал лауреатом премии «Эмми» за участие в телешоу «Дина Дана».

Билл Коббс начал свою актерскую карьеру в 1970-х годах и за время своей долгой карьеры сыграл множество запоминающихся ролей. Его уход стал большой потерей для кинематографического сообщества.

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Известный американский актер Билл Коббс скончался в возрасте 90 лет. Трагическую новость сообщил брат артиста. «Мы с прискорбием сообщаем о кончине Билла Коббса. Во вторник, 25 июня, Билл мирно умер в своем доме в Калифорнии», — написал брат актера на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, запрещен в РФ). Билл Коббс был широко признан благодаря своей работе в популярных телесериалах и фильмах. Он получил известность после съемок в таких проектах, как «Сопрано», «Скорая помощь», «Телохранитель» и «Ночь в музее». В 2020 году Коббс стал лауреатом премии «Эмми» за участие в телешоу «Дина Дана». Билл Коббс начал свою актерскую карьеру в 1970-х годах и за время своей долгой карьеры сыграл множество запоминающихся ролей. Его уход стал большой потерей для кинематографического сообщества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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