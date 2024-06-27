Глава МВД РФ заявил о попытках исключить РФ из Интерпола

Ряд западных стран предпринимает попытки исключить Россию из Интерпола. Такое заявление сделал глава МВД РФ Владимир Колокольцев на встрече с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа в штаб-квартире организации, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Наблюдаются попытки ряда западных государств исключить Российскую Федерацию из Интерпола в обход всех уставных документов организации», — написала Волк в своем telegram-канале. Также Колокольцев указал на то, что в мире поднимаются русофобские настроения, а некоторые страны пытаются политизировать международные площадки.
Он отметил, что Россия считает неприемлемой политизацию международных механизмов кооперации из-за необоснованных и политически мотивированных амбиций. Таковым глава МВД РФ видит, например, решение Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) о приостановке членства РФ. По его мнению, оно никак юридически необоснованно.
Колокольцев приехал на саммит руководителей органов полиции стран ООН в Нью-Йорке, передает RT. Ожидается ряд двусторонних встреч с главами делегаций правоохранительных органов иностранных государств, принимающих участие в саммите, также рассказывает телеканал.
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