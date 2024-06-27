ВСУ несколько раз атаковали Тверскую область

Армия Украины атаковала Тверскую область беспилотниками
Российские средства ПВО за ночь сбили над Тверской областью несколько беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в правительстве региона.
«В районе 4 утра 27 июня в Конаковском муниципальном округе Тверской области дежурные средства ПВО Минобороны РФ отразили еще одну атаку БПЛА», — сообщает
За два часа до этого ВСУ также нанесли удар по Тверской области, используя беспилотник. Никто не пострадал, сообщали власти.
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