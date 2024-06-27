ВСУ несколько раз атаковали Тверскую область

Средства ПВО РФ сбили над Тверской областью беспилотник
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Дрон. stock, бпла, беспилотник,  дрон,  stock
Армия Украины атаковала Тверскую область беспилотниками Фото:

Российские средства ПВО за ночь сбили над Тверской областью несколько беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в правительстве региона.

«В районе 4 утра 27 июня в Конаковском муниципальном округе Тверской области дежурные средства ПВО Минобороны РФ отразили еще одну атаку БПЛА», — сообщает telegram-канал «Пул69». На месте падения обломков дронов продолжают работать специалисты. Никто не пострадал из-за атаки.

За два часа до этого ВСУ также нанесли удар по Тверской области, используя беспилотник. Никто не пострадал, сообщали власти.

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Российские средства ПВО за ночь сбили над Тверской областью несколько беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в правительстве региона. «В районе 4 утра 27 июня в Конаковском муниципальном округе Тверской области дежурные средства ПВО Минобороны РФ отразили еще одну атаку БПЛА», — сообщает telegram-канал «Пул69». На месте падения обломков дронов продолжают работать специалисты. Никто не пострадал из-за атаки. За два часа до этого ВСУ также нанесли удар по Тверской области, используя беспилотник. Никто не пострадал, сообщали власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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