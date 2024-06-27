МО: ВСУ атаковали Московскую и Тверскую области шестью беспилотниками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, бпла, беспилотник, бла,  дрон,  stock
ВСУ использовали для удара дроны самолетного типа, добавили в Минобороны РФ Фото:

Система ПВО РФ сбила два украинских беспилотника над Московской областью и четыре дрона над Тверской. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Уничтожены четыре дрона над Тверской, два БПЛА над Московской и один беспилотник над Белгородской областями», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Отмечается, что ВСУ использовали дроны самолетного типа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Система ПВО РФ сбила два украинских беспилотника над Московской областью и четыре дрона над Тверской. Об этом сообщили в Минобороны России. «Уничтожены четыре дрона над Тверской, два БПЛА над Московской и один беспилотник над Белгородской областями», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Отмечается, что ВСУ использовали дроны самолетного типа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...