МО: ВСУ атаковали Московскую и Тверскую области шестью беспилотниками

ВСУ использовали для удара дроны самолетного типа, добавили в Минобороны РФ
Система ПВО РФ сбила два украинских беспилотника над Московской областью и четыре дрона над Тверской. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Уничтожены четыре дрона над Тверской, два БПЛА над Московской и один беспилотник над Белгородской областями», — говорится в сообщении военного ведомства в
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