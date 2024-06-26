В Пермском Политехе выбрали ректора

В Пермском политехническом университете (ПНИПУ) прошли выборы ректора. По итогам тайного голосования главой вуза избран Антон Петроченков, который в конце апреля был назначен исполняющим обязанности ректора, рассказали URA.RU в ПНИПУ.
«По итогам тайного голосования, участие в котором принимали 274 представителя профессорско-преподавательского, административного и студенческого состава университета, ректором избран Антон Петроченков. За его кандидатуру было отдано более 81% голосов», — сообщили в вузе. Конкуренцию Петроченкову на выборах составили проректор по приоритетным проектам Павел Волегов и декан механико-технологического факультета Михаил Песин. Теперь Петроченкова должны утвердить в Министерстве науки и высшего образования РФ.
Как ранее рассказывало URA.RU, Антон Петроченков возглавил Пермский национальный исследовательский политехнический университет с приставкой «и.о.» с 26 апреля. В мае развитие вуза он обсуждал с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным.
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