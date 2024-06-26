В Пермском крае резко выросли цены на бензин и дизельное топливо

Цены на топливо продолжают расти
Росстат зафиксировал резкое увеличение цен на автомобильное топливо в Пермском крае. Литр бензина и дизельного топлива за неделю подорожал более чем, на 20 копеек.
«Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо на 24 июня 2024 года в Пермском крае. Бензин 56,27 руб. В том числе АИ-92 — 51,9 руб.; АИ-95 — 56,41 руб.; АИ-98 и выше — 71,29 руб. Дизельное топливо — 66,17 руб.» — указано на сайте статистического ведомства.
Цены неделей ранее были гораздо ниже, рассказывало URA.RU. Тогда, например, АИ-98 стоил 71,04 руб., а дизель — 65,96 руб.
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