26 июня 2024

В Пермском крае резко выросли цены на бензин и дизельное топливо

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на топливо продолжают расти
Цены на топливо продолжают расти Фото:

Росстат зафиксировал резкое увеличение цен на автомобильное топливо в Пермском крае. Литр бензина и дизельного топлива за неделю подорожал более чем, на 20 копеек.

«Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо на 24 июня 2024 года в Пермском крае. Бензин 56,27 руб. В том числе АИ-92 — 51,9 руб.; АИ-95 — 56,41 руб.; АИ-98 и выше — 71,29 руб. Дизельное топливо — 66,17 руб.» — указано на сайте статистического ведомства.

Цены неделей ранее были гораздо ниже, рассказывало URA.RU. Тогда, например, АИ-98 стоил 71,04 руб., а дизель — 65,96 руб.

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Росстат зафиксировал резкое увеличение цен на автомобильное топливо в Пермском крае. Литр бензина и дизельного топлива за неделю подорожал более чем, на 20 копеек. «Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо на 24 июня 2024 года в Пермском крае. Бензин 56,27 руб. В том числе АИ-92 — 51,9 руб.; АИ-95 — 56,41 руб.; АИ-98 и выше — 71,29 руб. Дизельное топливо — 66,17 руб.» — указано на сайте статистического ведомства. Цены неделей ранее были гораздо ниже, рассказывало URA.RU. Тогда, например, АИ-98 стоил 71,04 руб., а дизель — 65,96 руб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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