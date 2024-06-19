19 июня 2024

В Пермском крае подорожал бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость всех видов топлива увеличилась
Стоимость всех видов топлива увеличилась Фото:

Стоимость бензина в Пермском крае увеличилась. Данные за период с 11 по 17 июня зафиксировал и опубликовал Росстат.

«Стоимость литра бензина марки АИ-92 увеличилась на 14 копеек и теперь составляет 51,69 рубля. Стоимость литра АИ-95 поднялась на 13 копеек и теперь составляет 56,20 рубля, а литр АИ-98 вырос на 40 копеек, до 71,04 рубля», — передает Росстат.

Дизельное топливо подорожало на 12 копеек, теперь литр стоит 65,96 рубля. Пермский край продолжает лидировать в ПФО по стоимости всех видов топлива, кроме АИ-98.

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Стоимость бензина в Пермском крае увеличилась. Данные за период с 11 по 17 июня зафиксировал и опубликовал Росстат. «Стоимость литра бензина марки АИ-92 увеличилась на 14 копеек и теперь составляет 51,69 рубля. Стоимость литра АИ-95 поднялась на 13 копеек и теперь составляет 56,20 рубля, а литр АИ-98 вырос на 40 копеек, до 71,04 рубля», — передает Росстат. Дизельное топливо подорожало на 12 копеек, теперь литр стоит 65,96 рубля. Пермский край продолжает лидировать в ПФО по стоимости всех видов топлива, кроме АИ-98.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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