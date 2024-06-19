В Пермском крае подорожал бензин

Стоимость всех видов топлива увеличилась
Стоимость бензина в Пермском крае увеличилась. Данные за период с 11 по 17 июня зафиксировал и опубликовал Росстат.
«Стоимость литра бензина марки АИ-92 увеличилась на 14 копеек и теперь составляет 51,69 рубля. Стоимость литра АИ-95 поднялась на 13 копеек и теперь составляет 56,20 рубля, а литр АИ-98 вырос на 40 копеек, до 71,04 рубля», — передает Росстат.
Дизельное топливо подорожало на 12 копеек, теперь литр стоит 65,96 рубля. Пермский край продолжает лидировать в ПФО по стоимости всех видов топлива, кроме АИ-98.
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