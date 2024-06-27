Терапевт рассказала о диете для защиты от рака и болезней сердца

Терапевт Хакимова: для защиты от рака поможет диета «Радуга»

27 июня 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

Красные плоды богаты ликопином, заявила Анна Хакимова Фото: Илья Московец © URA.RU Чтобы снизить риск развития рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо включить в свой рацион овощи и фрукты всех цветов радуги. Об этом рассказала терапевт, ревматолог Центра молекулярной диагностики Анна Хакимова. «Суть диеты „Радуга“ основана на том, что вещества разных цветов имеют разные полезные свойства. Чем разнообразнее рацион, тем больше различных полезных и необходимых веществ организм сможет извлечь», — пояснила Анна Хакимова « Газете.ru ». Также она порекомендовала не забывать употреблять с каждым приемом пищи хотя бы один свежий фрукт или овощ и добавить в свой рацион два-три вида растительных продуктов. Каждый цвет продукта в диете имеет свою пользу. Красные и розовые плоды богаты ликопином, который улучшает работу сердца и предотвращает рак. Зеленые содержат лютеин и зеаксантин, обладают противовоспалительным действием и защищают от рака печени, кожи и ЖКТ. Синие и фиолетовые — источник фенолов, которые снижают риск диабета, рака, воспалений и болезней сердца. Оранжевые и желтые — источник бета-каротина, полезного для зрения, кожи, слизистых оболочек и иммунитета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы снизить риск развития рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо включить в свой рацион овощи и фрукты всех цветов радуги. Об этом рассказала терапевт, ревматолог Центра молекулярной диагностики Анна Хакимова. «Суть диеты „Радуга“ основана на том, что вещества разных цветов имеют разные полезные свойства. Чем разнообразнее рацион, тем больше различных полезных и необходимых веществ организм сможет извлечь», — пояснила Анна Хакимова «Газете.ru». Также она порекомендовала не забывать употреблять с каждым приемом пищи хотя бы один свежий фрукт или овощ и добавить в свой рацион два-три вида растительных продуктов. Каждый цвет продукта в диете имеет свою пользу. Красные и розовые плоды богаты ликопином, который улучшает работу сердца и предотвращает рак. Зеленые содержат лютеин и зеаксантин, обладают противовоспалительным действием и защищают от рака печени, кожи и ЖКТ. Синие и фиолетовые — источник фенолов, которые снижают риск диабета, рака, воспалений и болезней сердца. Оранжевые и желтые — источник бета-каротина, полезного для зрения, кожи, слизистых оболочек и иммунитета.