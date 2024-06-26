26 июня 2024

В Челябинске неизвестный поджег Kia Rio пенсионера. Видео

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Репетиция спектакля "Бесконечный апрель" в Центре современной драматургии. Екатеринбург, темнота, спичка, огонёк
Поджигатель скрылся с места преступления, его разыскивает полиция Фото:

В Челябинске во дворе дома по улице Габдуллы Тукая в ночь на 27 июня неизвестный поджег автомобиль Kia Rio пенсионера. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, сейчас злоумышленника разыскивают.

«По данному факту сообщение зарегистрировано. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что на выезд выезжала целая бригада специалистов: работало две единицы техники и восемь человек личного состава. Инцидент обошелся без пострадавших.

Кадры поджога попали на камеру видеонаблюдения. На них видно, как злоумышленник поджигает автомобиль, а после скрывается с места преступления.

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В Челябинске во дворе дома по улице Габдуллы Тукая в ночь на 27 июня неизвестный поджег автомобиль Kia Rio пенсионера. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, сейчас злоумышленника разыскивают. «По данному факту сообщение зарегистрировано. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску. В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что на выезд выезжала целая бригада специалистов: работало две единицы техники и восемь человек личного состава. Инцидент обошелся без пострадавших. Кадры поджога попали на камеру видеонаблюдения. На них видно, как злоумышленник поджигает автомобиль, а после скрывается с места преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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