Происшествия Пожары В Челябинске неизвестный поджег Kia Rio пенсионера. Видео 27 июня 2024 в 12:07 Размер текста - 17 + Поджигатель скрылся с места преступления, его разыскивает полиция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске во дворе дома по улице Габдуллы Тукая в ночь на 27 июня неизвестный поджег автомобиль Kia Rio пенсионера. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, сейчас злоумышленника разыскивают. «По данному факту сообщение зарегистрировано. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску. В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что на выезд выезжала целая бригада специалистов: работало две единицы техники и восемь человек личного состава. Инцидент обошелся без пострадавших. Кадры поджога попали на камеру видеонаблюдения. На них видно, как злоумышленник поджигает автомобиль, а после скрывается с места преступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске во дворе дома по улице Габдуллы Тукая в ночь на 27 июня неизвестный поджег автомобиль Kia Rio пенсионера. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, сейчас злоумышленника разыскивают. «По данному факту сообщение зарегистрировано. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску. В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что на выезд выезжала целая бригада специалистов: работало две единицы техники и восемь человек личного состава. Инцидент обошелся без пострадавших. Кадры поджога попали на камеру видеонаблюдения. На них видно, как злоумышленник поджигает автомобиль, а после скрывается с места преступления. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям