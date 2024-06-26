В Челябинске во дворе дома по улице Габдуллы Тукая в ночь на 27 июня неизвестный поджег автомобиль Kia Rio пенсионера. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, сейчас злоумышленника разыскивают.
«По данному факту сообщение зарегистрировано. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.
В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что на выезд выезжала целая бригада специалистов: работало две единицы техники и восемь человек личного состава. Инцидент обошелся без пострадавших.
Кадры поджога попали на камеру видеонаблюдения. На них видно, как злоумышленник поджигает автомобиль, а после скрывается с места преступления.
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